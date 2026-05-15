À Punt emitirá en directo por televisión las proclamaciones de las belleas del foc este fin de semana

La Bellea del Foc y sus Damas de Honor.

À Punt Radiotelevisión Valenciana ofrecerá este viernes, desde las 19:15 horas, la retransmisión en directo de la proclamación de la bellea del foc infantil, Leire Arellano Ruiz, representante de la hoguera Plaça del Mediterrani, junto a las seis dames d’honor que la acompañarán durante su reinado.

En esta ocasión, el acto contará con la narración del periodista Ferran Cano, quien conducirá la retransmisión, mientras que Josep Àngel Ponsoda será el encargado de acercar a los espectadores el ambiente del Teatro Principal de Alicante.

El sábado 16 de mayo, también en directo desde las 19:00 horas, será el turno de María Pastor González, de la hoguera Explanada, que este año ostenta el título de bellea del foc.

Las belleas del foc 2026 fueron elegidas hace dos fines de semana en la Plaza de Toros de Alicante, evento que también pudo seguirse en directo a través de À Punt.

Por otro lado, la retransmisión de la corrida de toros desde Las Ventas prevista para este sábado se emitirá finalmente en diferido el próximo viernes 22 de mayo por la tarde.