El PSOE garantiza en sede parlamentaria la pervivencia de las casas anteriores a 1988 en Guardamar y Dénia

La reforma de la Ley de Costas ha vuelto a poner en primer plano el futuro de cientos de viviendas históricas del litoral de la Comunitat Valenciana, con especial atención a Playa Babilonia, en Guardamar del Segura, donde el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene el horizonte de derribo sobre varias casas centenarias. También en Dénia, donde Costas promueve un deslinde masivo.

En ese escenario, la intervención del senador socialista José Antonio Valbuena ayer en la comisión del Senado ha introducido un mensaje que los vecinos interpretan como decisivo: “aquellas viviendas anteriores al año 88 no van a tener ningún tipo de problema, si las administraciones locales y autonómicas colaboran. No van a tener ningún tipo de problema”.

Valbuena defendió que el debate sobre la aplicación de la normativa no puede construirse sobre “medias verdades” y sostuvo que los procedimientos de deslinde son “garantistas”. En su intervención, insistió en que “hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a las personas que actualmente están en un proceso de revisión de los del dominio público marítimo-terrestre”.

También remarcó que la clave está en acreditar qué núcleos y viviendas existían antes de 1988. Para los afectados de Guardamar, esa frase abre una posibilidad concreta de salvaguarda para las casas que la Dirección General de Costas pretende derribar en Playa Babilonia.

Intervención del senador socialista José Antonio Valbuena ayer en la Cámara Alta. Héctor Fernández

El caso de Guardamar se ha convertido en uno de los símbolos más visibles del choque entre la protección jurídica del litoral y el arraigo vecinal. EL ESPAÑOL ha venido informando de la tensión en torno a estas viviendas históricas, construidas por el ingeniero Mira y asociadas a la memoria urbana y paisajística del municipio, y ha descrito también la incertidumbre de los propietarios ante el calendario de derribo y las sucesivas medidas cautelares y requerimientos cruzados entre administraciones. En esa cobertura se subraya, además, que la cuestión no es solo urbanística, sino también patrimonial y social.

La referencia a las viviendas anteriores a 1988 conecta directamente con otro frente abierto en la provincia de Alicante: el de las casas de Dénia afectadas por deslindes. En Les Deveses, la situación ha sido especialmente sensible porque hay inmuebles construidos “mucho antes de la ley de Costas de 1988”, y este diario ha recogido el testimonio de vecinos que consideran un agravio que casas levantadas legalmente hace décadas queden hoy bajo amenaza de demolición o de limitación de uso. El debate en Dénia refuerza la lectura de que el criterio temporal puede ser determinante en la defensa de estas viviendas históricas.

Martínez Mus y Manuel López

El conseller Vicente Martínez Mus elevó el tono político al defender en el Senado una reforma “profunda” del modelo de costas nacional y poner como ejemplo la legislación valenciana. El responsable autonómico reclama prudencia con las casas de Guardamar y pide al Gobierno central que no actúe contra ellas hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la ley valenciana.

En esa misma línea, Martínez Mus asegura que la Generalitat defenderá su posición “hasta las últimas consecuencias” y considera que la norma autonómica es “plenamente constitucional”.

Por su parte, Manuel López, secretario de la AAVV de Playa Babilonia, defendió ante los representantes públicos que “la democracia se abre paso” y que “no se puede decir más alto ni más claro” que la gobernanza establecida por la ley de 1988 “no funciona”. En su intervención, alertó de que “muchas familias ven peligrar sus hogares” y reclamó que el cambio normativo se haga “basándose en la participación pública y la ciencia”. Su discurso sintetiza la posición de los vecinos: una exigencia de seguridad jurídica para las casas anteriores a 1988 y una crítica frontal a la demolición como respuesta automática.

"Es hora de levantar el bloqueo de la mesa del Congreso y dejar que la democracia avance", aseguró López. La combinación de ambas intervenciones alimenta ahora una lectura política de mayor alcance. Por un lado, el PSOE trata de fijar el marco de que las viviendas previas a 1988 no deberían verse afectadas si la documentación y la colaboración institucional acompañan; por otro, la Generalitat y los vecinos de Playa Babilonia sostienen que la respuesta debe ser una reforma más ambiciosa del sistema de costas. Entre Guardamar y Dénia, el foco vuelve a estar en una misma idea: qué casas pueden seguir en pie y bajo qué condiciones.