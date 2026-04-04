'Salut a Punt' , el programa de À Punt que da las claves para mantenerse saludable

À Punt se han propuesto acompañar a los valencianos en el camino de cuidar su salud y mejorar su calidad de vida con el magacín 'Salut a Punt'.

El programa, que se emite el domingo a las 13:00 h, invita a especialistas y profesionales sanitarios para hablar de prevención, alimentación,deporte, salud emocional y bienestar integral.

De la mano de Josep Àngel Ponsoda, el próximo domingo visitarán un huerto ecológico, "porque la mejor manera de cuidar nuestra alimentación es consumir alimentos cuanto más naturales mejor", señalan desde la televisión valenciana.

"Cuidarse no es ir el médico cuando no nos encontramos bien. Cuidarse es escuchar el cuerpo, es parar un momento y es aprender a vivir con más conciencia", recuerdan.

Además, conocerán cómo el pilates puede aliviar o incluso acabar con el dolor lumbar.

Este domingo, el programa hablará con uno de los referentes de la televisión valenciana, Ximo Rovira.

El presentador compartirá sus rutinas para mantenerse saludable.

Por otro lado, el espacio descubrió un hotel dedicado a mejorar el bienestar y reducir el estrés en Moraira, un trozo de paraísos de la Comunidad Valenciana.

En el programa también hablarán de salud cardiovascular con Ignacio Sánchez Lázaro responsable de la unidad de cardiología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

Por último, Santiago Bianccioti, fisioterapeuta, hablará de la importancia del trabajo de fuerza para mejorar la salud general, aumentar la masa muscular y la densidad ósea y acelerar el metabolismo.

Desde la cadena aseguran que 'Salut a Punt' es un espacio televisivo con vocación de servicio público dedicado a la salud y a la calidad de vida, pensado para acercar el conocimiento médico a todas las personas desde una mirada próxima.