La cúpula de la Cámara de Comercio de Alicante cierra filas en apoyo a su presidente Carlos Baño

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante han movido ficha para posicionarse del lado de su presidente, Carlos Baño, que está siendo investigado por unos supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Unos supuestos delitos centrados en la gestión que Baño protagonizó desde Facpype (organización empresarial que también preside, distinta de la Cámara de Comercio) de los bono comercio de los 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia de Alicante.

En un comunicado suscrito por la cúpula de la entidad cameral alicantina, han defendido "su honorabilidad personal e institucional con firmeza pero también con responsabilidad". Todo un aviso a navegantes para quienes consideran que este caso, por el que fue detenido Baño el pasado presidente, puede inhabilitarle para presentarse a la reelección en la Cámara.

La dirección cameral de la provincia de Alicante exige que no se "unifiquen los planos de actuación ni extender automáticamente a la entidad cameral un espacio vinculado a otro ámbito de gestión". "La Cámara tiene su propia función, su propia legitimidad y su propia responsabilidad institucional", sostienen.

En este sentido, han exigido "respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional. La Cámara es una institución que debe seguir funcionando con normalidad, estabilidad y con pleno sentido de servicio a las empresas y a la economía alicantina".

Una clara apelación al respeto de la autonomía de sus asociados para concurrir a unas elecciones sin interferencias exteriores que está previsto que comiencen en menos de semana y media, cuando se publique la convocatoria en el DOGV y se abra el plazo de presentación de candidaturas hasta mediados de abril.

Respeto a las garantías

"Pedimos respeto absoluto a la justicia y al proceso en curso", han continuado. Por lo que han sido muy rigurosos al reclamar "una defensa firme de las garantías que asisten a cualquier ciudadano en un Estado de Derecho y respeto a la presunción de inocencia", han advertido desde la Cámara.

Esta apelación al respeto de la presunción de inocencia se produce cuando los partidos de la oposición tratan de extender las sombras de sospecha sobre la gestión de Baño en la Cámara de Comercio dando por hecho que su detención del viernes es una condena que todavía no se ha producido.

"Confiamos en que todo se aclarará donde corresponde y cuanto antes. Para ello pedimos celeridad y transparencia en cuanto el procedimiento lo permita para no convertir una investigación en una sentencia anticipada", han concluido.