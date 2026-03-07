Más de 200 personas participan a la restauración ecológica del Monte Orgegia con Alicante Renace y Vectalia

Más de 200 personas participan en una jornada de restauración ecológica en el Monte Orgegia organizada por Alicante Renace y Vectalia

El proyecto Alicante Renace y el grupo Vectalia celebraron este sábado 7 de marzo una jornada de restauración ecológica en el Monte Orgegia, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Alicante.

La actividad reunió a más de 200 participantes, entre ellos numerosos empleados de la empresa de movilidad, en una acción colectiva dedicada a la recuperación del ecosistema mediterráneo y a la valorización del patrimonio natural de la ciudad.

Bajo el lema “Vectalia se mueve en verde”, el encuentro contó con la participación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, además de representantes institucionales y locales que quisieron respaldar esta iniciativa que combina restauración ambiental, educación y participación ciudadana.

Durante la jornada, el presidente y conse delegado de Vectalia, Antonio Arias, recibió el certificado de actuación medioambiental que acredita la restauración realizada junto a Alicante Renace.

La implicación de la plantilla fue protagonista en una mañana que incluyó talleres educativos, actividades medioambientales abiertas al público y un almuerzo compartido con todos los asistentes.

Desde Alicante Renace subrayaron que propuestas como esta son un ejemplo de colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía, y ponen de relieve la importancia de la cooperación colectiva para proteger los ecosistemas locales.

El director del proyecto, Daniel Aguilar, destacó que cuidar y conocer los montes desde la participación ciudadana es esencial para garantizar su futuro, y señaló a Vectalia y a los vecinos implicados como referentes de compromiso ambiental para futuras acciones.

Restauración ecológica

La intervención llevada a cabo en el Monte Orgegia se diseñó siguiendo criterios de restauración ecológica, resiliencia climática y adaptación al entorno mediterráneo. Para ello se utilizaron especies autóctonas preparadas para resistir las condiciones propias del litoral, con sus suelos áridos, alta insolación y escasez de agua.

En total se plantaron 7 algarrobos de gran porte, 100 pinos piñoneros y 100 ejemplares de lavanda dentada, junto con la siembra de 5.000 semillas de herbáceas típicas del bosque mediterráneo de media altitud. Esta selección busca fortalecer la regeneración natural y la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático.

El algarrobo (Ceratonia siliqua) se distingue por su resistencia a la sequía y su capacidad de fijar el suelo, mientras que el pino piñonero (Pinus pinea) contribuye a conservar la humedad y a crear hábitats donde prospera la fauna local.

La lavanda dentada (Lavandula dentata), además de aportar color y aroma, desempeña un papel clave para favorecer la polinización y la biodiversidad. Con la siembra de herbáceas se completa la cobertura vegetal, reforzando las comunidades del estrato inferior del bosque mediterráneo.

Educación ambiental y participación ciudadana

La restauración se acompañó de actividades de educación ambiental dirigidas a familias y niños, con el objetivo de acercar el valor del entorno natural y fomentar hábitos sostenibles. Los talleres gratuitos despertaron el interés de grandes y pequeños, que aprendieron sobre la biodiversidad del Mediterráneo y la importancia de proteger los montes urbanos.

Este enfoque participativo y didáctico refleja la esencia de Alicante Renace, un proyecto que combina la mejora ecológica del territorio con la divulgación y la implicación ciudadana, reforzando así el vínculo entre las personas y su entorno vegetal y paisajístico.

Un modelo de compromiso común

La jornada en el Monte Orgegia demostró que la colaboración entre empresas, administraciones y vecinos es una herramienta eficaz para impulsar la restauración ambiental y fortalecer la conciencia ecológica colectiva. El entusiasmo mostrado por la plantilla de Vectalia y la acogida ciudadana refuerzan el mensaje de que la conservación del medio natural es una tarea compartida.

Con acciones como esta, Alicante Renace consolida su papel como un proyecto de referencia en la recuperación del patrimonio natural de la ciudad, promoviendo intervenciones que no solo mejoran el entorno ecológico, sino que también fortalecen la cohesión social y el compromiso ambiental del conjunto de la sociedad.