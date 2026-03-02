Condenado a ocho años de cárcel por pilotar una patera en la que murieron cinco personas tras 14 días a la deriva

La Cruz Roja atienede la llegada de inmigrantes de la patera al puerto de Alicante. Cruz Roja

La Audiencia de Alicante ha condenado a ocho años de cárcel a un hombre que pilotó una patera desde Argelia con destino a España en 2025 que quedó a la deriva durante dieciséis días y en la que fallecieron cuatro inmigrantes y el copatrón de la embarcación durante la travesía, según informa la Agencia Efe.

Tal y como informó EL ESPAÑOL De Alicante el pasado mes de junio de 2025, los servicios marítimos tuvieron que emplearse a fondo para realizar un rescate en alta mar de 20 personas tras unos 14 días a la deriva y con cinco fallecidos durante la travesía (aunque en la fase de emergencias se habló de 20 rescatados y cinco muertos).

El tribunal considera probado que el acusado trató de favorecer la inmigración clandestina de diecinueve personas de nacionalidad somalí al pilotar una patera cuyo número total de ocupantes sobrepasaba su capacidad.

El procesado era quien asumía la tarea de dirigir la embarcación, de fibra de vidrio y de seis metros de eslora, que partió el 24 de abril de 2025 desde Argel tras haber pagado los inmigrantes 4.200 euros por persona.

Según la resolución judicial, la patera no contaba con medidas de seguridad, ni instrumentos de navegación para orientarse en el mar.Tampoco disponía de medios para enviar señales de socorro ni medios para achicar agua.

El tribunal señala que el motor de la embarcación se averió a unos 122 kilómetros de las costas españolas, lo que propició que quedase a la deriva “con malas condiciones de mar”, durante dieciséis días, “no contando los viajeros con agua ni comida suficiente”. Esa situación llevó a que algunos de ellos bebiesen agua del mar y otros, su propia orina.

En esas circunstancias se produjo la muerte de cinco personas -cuatro inmigrantes y el copatrón de la patera-, “siendo arrojados los cuerpos de cuatro de los fallecidos al mar”, según la resolución judicial.

Sobre las 11:30 horas del 8 de mayo, la embarcación fue localizada por un avión, lo que permitió que fuese rescatada por Salvamento Marítimo. En ese momento, a bordo de la patera iban el acusado, de nacionalidad nigeriana, otros quince varones -dos de ellos menores de edad- y el cuerpo de uno de los fallecidos.

La mayoría de los migrantes presentaba un estado de salud precario, hasta el punto de que cuatro de ellos tuvieron que ser ingresados en el Hospital General de Alicante.

Posteriormente, el TSJCV ha ido perfilando ya en clave judicial ese mismo episodio, identificando al nigeriano como uno de los dos hombres que pilotaban la barcaza y precisando el punto de partida en Argel y el pago de 4.200 euros por pasajero.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.