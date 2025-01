Cuatro sentencias rechazaron la acusación de Compromís contra Mazón por la publicidad institucional de Alicante

Dos sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo y dos resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ya rechazaron en su momento las acusaciones de Compromís sobre los contratos de publicidad institucional de la Diputación de Alicante que ahora el partido nacionalista ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción.

Compromís lleva cuatro años cuestionando los contratos adjudicados a la UTE Grupoidex & Sr. Grosky, que en Alicante encabeza el empresario Miguel Quintanilla, de la conocida como "central de medios de la Diputación" (Servicio de Planificación, Negociación y Compra de Espacios e Inserción de Publicidad en Medios de Comunicación para la difusión de las Campañas de Publicidad Institucional de la Diputación de Alicante).

En este sentido, el portavoz nacionalista, Ximo Perles, argumenta la "amistad" entre Quintanilla y Mazón para que la Diputación haya adjudicado por dos veces este contrato de cerca de un millón de euros anuales, como han recogido varios medios.

No obstante, ya en su sentencia de 2022, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Alicante ya recriminó al partido nacionalista que "no basta con emitir juicios de valor y afirmar hechos sino que los mismos tienen que ser probados para que tengan transferencia en el mundo jurídico".

También, que "resulta de enorme trascendencia el hecho de que ninguna de las mercantiles que han concurrido a la licitación con la UTE finalmente adjudicataria, haya cuestionado el desarrollo del procedimiento o los criterios de baremación y valoración de las propuestas presentadas".

Extracto de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante.

Añade que "la parte demandante (Compromís) no hace más que emitir opiniones y juicios de valor sin sustento probatorio alguno (...) a la vista de todo lo expuesto, la parte demandante no ha acreditado que exista desvición de poder, en el sentido de utilizar la norma para un fin distinto del previsto en el ordenamiento jurídico"

Ximo Perles

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, ha comparecido ante los medios de Comunicación esta mañana para hablar de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción "de la que hemos tenido hoy conocimiento" por "los contratos de publicidad de la época de Mazón y también de ahora". Se refería así a varias denuncias de Compromís contra las empresas del empresario Miguel Quintanilla (Idex) que se ha hecho dos veces con la central de medios de la Diputación de Alicante con Carlos Mazón y Toni Pérez como presidentes, ambos del PP, en los dos últimos mandatos.

Según Perles "es un tema que viene de lejos" porque "cuando Mazón entra en la Diputación se multiplica por dos la partida presupuestaria de publicidad institucional". El portavoz nacionalista ha afirmado que "tenemos constancia de periodistas que reciben presiones para cambiar titulares que no fueran favorables al Partido Popular".

"A partir de ahí empezamos una investigación" porque "llama muchísimo la atención cuando se ve en el desarrollo de las campañas que se repite la misma tónica general, pagar más publicidad a los medios más afines o que tengan una una línea editorial determinada".

En este sentido, asegura que hay medios como El País (sin delegación en la provincia) "que nunca han recibido ni un solo euro de publicidad institucional de la Diputación". perles ha hablado de la licitación de ese contrato como "una especie de maquinación siempre tendente a que la adjudicación sea a favor de la empresa de Miguel Quintanilla que además tiene relación personal y amistad con Carlos Mazón".

Para Compromís se trata de un doble fraude, una maquinación de los contratos a favor de la empresa de Quintanilla y que esta empresa "utilizaba el dinero público para pagar a medios determinados y sancionar mediante la exclusión de las campañas publicitarias a otros medios que marcasen una línea editorial que no fuese la que interesaba al Partido Popular".

También se ha referido a contratos menores, a los contratos del Patronato de Turismo de la Cost Blanca e incluso a la patronal hotelera HOSBEC a la que ha definido como "empresa pantalla, ya que se le da una subvención de 350.000 euros para hacer promoción con motivo del COVID y ese dinero va prácticamente entero a pagar a esta misma empresa sin contrato público, sin concurrencia y el resto, el 20% aproximadamente a pagar la nómina de Nuria Montes", exconsellera de Turismo y secretaria general de HOSBEC en esa época.

"No todo es fraude, la publicidad se ha hecho, pero de manera irregular. Esta es la cuestión", ha llegado a afirmar Perles. Para añadir: "Los mecanismos de maquinar para adjudicar el contrato a una persona determinada son muy peculiares" entrando a relatar los porcentajes de descuento de los medios. "La diputación tiene constancia de que determinados diarios han certificado que el descuento ofrecido por la empresa finalmente eran falsos. Y no han sido capaces de revisar si el resto de descuentos ofrecidos también eran falsos o no".

"Estamos satisfechos de que la Fiscalía comparta el criterio de que por lo menos se tiene que investigar y no vamos a parar porque entendemos que hay más", ha concluido el portavoz nacionalista: "Estamos viendo es que hay una estructura de poder que se está encargando de, con dinero público, intentar utilizarlo para tener su red clientelar de medios afín".

A partir de ahí, Perles ha pasado a detallar otros contratos como los de la Dana y a citar con nombres y apellidos a los colaboradores de Carlos Mazón que también son "amigos" de Miguel Quintanilla.