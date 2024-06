Un policía por cada 150.0000 pasajeros, la "chapuza" de la seguridad en el aeropuerto de Alicante

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández no para de crecer y romper un récord tras otro. En 2023 registró el mejor año de su historia con 15.700.000 pasajeros contabilizados. La mayoría de los sectores celebran el auge de la infraestructura, salvo los policías nacionales que trabajan en ella, que ven cómo los aviones que van y vienen se multiplican y los efectivos apenas varían.

Hasta el pasado año tan solo 77 agentes se encargaban de la seguridad del espacio de El Altet. Del 2022 al 2023 crecieron los viajeros un 19,2 % y se sumaron 29 policías, llegando a la cifra actual de 106. La ampliación que consiguieron después de pelear con la Dirección General de la Policía y con Aena es "insuficiente" para el volumen de personas que recibe, según el sindicato JUPOL.

La necesidad de aumentar el catálogo de puestos de trabajo es una demanda histórica del cuerpo. El secretario provincial de JUPOL, David García, señala que llevan reivindicando mejoras en el servicio desde que surgió el sindicato en 2019 y que el sistema actual es "una chapuza".

El responsable destaca que con 106 policías es "inviable que haya una atención adecuada de los pasajeros ni de ningún servicio del aeropuerto". Los agentes se distribuyen entre la oficina de denuncias, el grupo de investigación y en los controles de entrada y sellado de pasaportes, donde se concentran la mayoría de los esfuerzos.

"Hay noches que la oficina de denuncias tiene que cerrarse porque el personal es mínimo al haber un mayor despliegue en turnos de mañana y tarde, por ser los momentos de mayor actividad", comenta García, quien asegura que no puede decir cuántos policías custodian este espacio crítico "por seguridad, pero la gente se asustaría si lo supiera, algunos días es muy preocupante".

Cuanto más tráfico de aviones y turistas, más problemas. En los últimos años, paralelamente están aumentando la cantidad de detenidos, pasando de 96 detenidos en el año 2015 a 441 en el año 2019.

De igual forma, las cifras de personas a las que se les ha tenido que incoar un expediente de denegación de entrada por no cumplir los requisitos de entrada también han aumentado considerablemente, pasando de 6 en el año 2015 a 86 en el año 2019, todo según datos de JUPOL.

"Las denegaciones ocurren porque no cumplen los requisitos de entrada a España, ya sea por no tener vuelo de regreso, no tener suficiente dinero, no tener hoteles confirmados; con que falte un requisito se puede devolver a una persona que viene de un tercer país", expresa el responsable.

Cuando ocurre un arresto, la seguridad se ve aún más comprometida porque parte de los efectivos tienen que tramitar la detención y trasladar a los sospechosos a los juzgados de Elche. Los delitos son cada vez más frecuentes y gran parte de ellos derivan del turismo británico de borrachera y fiesta, que acarrea "muchos problemas", lamenta.

En la infraestructura alicantina hay menos agentes que en las de Mallorca (178 policías), Málaga (145 policías) y Tenerife (113 policías), de similares características. "Es cierto que alguno de ellos supera en volumen de pasajeros al de Alicante, pero la gran diferencia de este aeropuerto respecto a los otros es que el perfil del pasajero que llega a la provincia es de nacionalidad inglesa, lo cual conlleva un control de pasaportes tanto a la entrada como a la salida del país tras su salida de la Unión Europea", manifiesta JUPOL. Aproximadamente, el 35 % de los pasajeros son del Reino Unido, lo que lo convierte en el mayor de España en este aspecto.

Así, resaltan que también recibe gran cantidad de vuelos extracomunitarios, principalmente de Rusia y Argelia, "que implican un control minucioso y, por tanto, la necesidad de más efectivos policiales".

"Hay gente que pierde vuelos porque no llegan a la puerta de embarque y si se hiciera correctamente, contando a mano los días que ha estado para comprobar que en seis meses no ha superado los 90 días, se perderían cientos de vuelos al día", sostiene García.

"Los problemas están provocando que Europa imponga el sellado electrónico, que requiere un registro previo de todos los pasajeros del mundo para calcular los 90 días que ha estado el viajero en el país", cuenta el experto. En vez de mejorar, la aplicación del sistema electrónico "hará que las colas sean interminables, así como un peor servicio, más carga de trabajo y más tiempo de espera", añade.

El plan del Ministerio de Transportes es ampliar el aeropuerto para que pueda llegar a los 26 millones de personas para 2030, lo que supone un aumento del 65 %. Los agentes reclaman que habría que llegar a los 175 efectivos para esa fecha, "y aún así faltarían, porque ese aumento se haría partiendo del número actual, que ya es bajo", apunta el secretario provincial.

"Parches" veraniegos

El Ministerio del Interior sigue haciendo los mismos "parches" cada verano. Convocan la Operación Paso del Estrecho (OPE) para reforzar personal en aeropuertos y puertos. "Han convocado 22 plazas en Alicante y solo vienen siete. Es un sinsentido, pretenden que policías de otras partes de España vengan sin cobrar dietas ni poder coger vacaciones y teniendo que pagar el alquiler. Solo vienen los que tienen familia", manifiesta.

La falta de coherencia está en los requisitos que se piden en el proceso. Primero, el jefe de su dependencia tiene que evaluar positivamente al policía, no tiene que haber falta de personal y el puesto que deja tiene que ser cubierto por otro. Todo ello hace casi imposible que se pueda reforzar el aeropuerto debido a que, igual que en la provincia, el catálogo está obsoleto en toda España. Con todo, vienen menos de los que se van de vacaciones, así que el supuesto refuerzo se salda en negativo.

Por último, el sindicato manifiesta su desencanto con Aena por no proporcionar a los agentes puestos que cumplan los requisitos mínimos de riesgos laborales. Falta de iluminación, de climatización y mostradores demasiado elevados son algunas de las deficiencias de las que se quejan tras horas sentados delante de una pantalla y revisando pasaportes en los filtros de acceso.