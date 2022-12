Malestar en Ciudadanos de Alicante por las críticas públicas de la coordinadora autonómica a Arrimadas

Bajo el título "Carta a la militancia, a los compañeros y a los cargos de Ciudadanos sobre el proceso de primarias para la Asamblea General de Refundación", la coordinadora autonómica del partido liberal en la Comunidad Valenciana, María Muñoz, ha vertido duras críticas contra la presidenta del partido, Inés Arrimadas, que han sentado muy mal entre los referentes de Cs en la provincia de Alicante.

La diputada nacional, María Muñoz, acusa a Arrimadas de "controlar" una candidatura de unidad que "no responde a las necesidades" del partido. Una formación política de la que la diputada dice que está "en manos de unos pocos, aislados de la realidad de existe a su alrededor y de un país, que en los últimos cinco años ha cambiado de forma drástica".

La coordinadora autonómica se refiere así a las negociaciones entre Arrimas y Edmundo Val para conformar una candidatura conjunta e integradora que se han venido abajo en los últimos días.

Ante estas afirmaciones, son muchos los referentes de Cs en la Comunidad y en la provincia de Alicante que se sienten "avergonzados" por las palabras de su coordinadora. Aseguran que desde que asumió el puesto "no ha bajado ni 10 veces a reunirse con sus compañeros de la Comunidad, y menos con el grupo parlamentario regional o alcaldes y concejales".

Además, le acusan de haberse puesto de perfil en las crisis de la moción de censura de Orihuela, en la salida del gobierno municipal de El Campello o cuando se destituyó a los coordinadores provinciales Javier Gutiérrez, Chechu Herrero y César Martínez.

"La estrategia de algunos cargos del partido es clara. Mantener una candidatura para restar algunos diputados al PP y esperar a que luego el PSPV-PSOE les premie si Ximo Puig mantiene la Generalitat", aseguran los dirigentes alicantinos que sitúan en el mismo proyecto a María Muñoz y al nuevo coordinador provincial, Juan Ignacio López-Bas. El proyecto de Edmundo Bal, el mismo que no consiguió ni un diputado autonómico (ni él mismo) en las últimas elecciones madrileñas.

"Si Edmundo Bal es el futuro de Ciudadanos, apañados vamos porque ha sido parte del problema como miembros de la dirección, como portavoz en funciones y como candidato, un cero a la izquierda para este partido, y nunca mejor dicho", exponía un reconocido dirigente alicantino de Ciudadanos.

Muñoz considera que el "el espacio político liberal" se encuentra "disgregado, dividido y desafecto" y aboga por un proyecto "capaz de resultar más simpático, más propositivo, más abierto, más libre y más autónomo y transversal".

"No puedo formar parte de este trampantojo", ha resumido la coordinadora al tiempo que destacaba sus escasas aspiraciones políticas: "He decidido no formar parte de la lista de Inés Arrimadas para la asamblea general de nuestro partido".

E insiste calificando la lista de la presidenta como "candidatura impulsada, usurpada y tutelada por Inés Arrimadas" que según dice, no le representa. Quizás la frase que más ha molestado a sus compañeros de Alicante, que consideran que si María Muñoz está en el Congreso o en la coordinación autonómica es gracias a Inés Arrimadas.

