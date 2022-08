La Sanidad valenciana reconoce que no sabe cuánto personal trabaja sin cualificación en el SAMU

La Comunidad Valenciana dispone de ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) con personal sin la debida cualificación, pero no sabe cuánto. Así se desprende de una nota interna firmada por la subdirectora de Formación y Calidad de Servicio de Emergencias Sanitarias, María Dolores Gisbert, en la que directamente solicita los nombres del personal facultativo que no disponga de la acreditación necesaria o diploma de transporte medicalizado, requisito para acceder a trabajar en estas unidades.

En concreto, en la circular recuerda que el Diploma de Transporte Sanitario Medicalizado (DTSM) "es un requisito para acceder a trabajar en la categoría de médico SAMU y enfermera SAMU". Y añade: "Con el fin de asegurar la formación del personal del SES (Servicio de Emergencias Sanitarias), intentaríamos dar "prioridad" para realizar el curso DTSM (Diploma de transporte sanitario medicalizado) en su próxima edición prevista para el último trimestre de 2022".

¿A quiénes? Pues a los que no lo tienen y actualmente están trabajando en el SAMU, que es a quien va dirigida la nota interna. "Por ello", continúa, "debéis hacernos llegar los nombres de los que no dispongáis del citado Diploma o de un Máster de Urgencias, Emergencias o Catástrofes que os haya sido convalidado por la EVES".

Para el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, esta petición es una prueba de que los responsables de la Conselleria de Sanidad no conocen "la cualificación o no, en este caso no, del personal que se encuentra trabajando en este servicio". Y cita "dos motivos fundamentales: tienen personal en situación de ilegalidad" y "desconocen cuántos". "Esto da una idea del descontrol existente y de la mala gestión del mismo", concluye el sindicato.

Gestión polémica

La gestión del SAMU por parte de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana está siendo muy polémica este verano, con varias unidades que no disponen de médico. Se da la circunstancia de que el plan para incentivar la incorporación de profesionales al servicio, rechazado por todos los sindicatos, ha sido un fracaso.

Tal como reveló EL ESPAÑOL, el pasado 9 de julio un hombre de 57 años falleció en el Hospital de San Juan de Alicante por un infarto después de que le atendiese inicialmente una unidad del SAMU que no disponía de médico, según revelaron fuentes sanitarias.

Al parecer en un primer momento se desplazó hasta el lugar del aviso una ambulancia con conductor (también con formación sanitaria) y enfermero, quien procedió a revisar al paciente y, tras constatar la gravedad de los síntomas, ha solicitado un SAMU con médico que ha tardado una media hora adicional en llegar.

