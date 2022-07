A diez meses de las elecciones Compromís trata de desmarcarse del PSPV: empieza por Sanidad

Compromís vive el final de la legislatura con auténtico desasosiego. Sin líder, sin iniciativas de peso que vender en las próximas elecciones, y rehén de un pacto con el PSPV-PSOE que hace a los socialistas crecer en las encuestas a su costa. Por eso, en las últimas semanas se ha lanzado a plantear pulsos de calado a sus socios.

El primero fue la tasa turística, forzando al presidente de la Generalitat a aumentar la carga impositiva a los valencianos pese al crudo escenario económico que se cierne en la Comunidad. Así, Ximo Puig se vio obligado a apoyar la tramitación del impuesto en las Cortes Valencianas con el frontal rechazo de Francesc Colomer, el hombre fuerte del PSPV en Turismo.

La supuesta líder del partido y vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Más, carece del tirón popular de Mónica Oltra e incluso desde dentro de la coalición dudan de que pueda ser la candidata en unos meses. No en vano, la mayoría del partido sigue en Més Compromís (antiguo Bloc Nacionalista) y no en Iniciativa del Poble Valencià, de donde procede Más. Y Baldoví no parece una opción porque prefiere seguir en Madrid.

Tras la tasa, esta semana ha sido la Sanidad, como ya ha denunciado el diputado popular José Juan Zaplana. El jueves, la portavoz parlamentaria nacionalista, Papi Robles, acudió al hospital de Ontinyent acompañada del diputado nacional, Joan Baldoví, para poner en entredicho la política sanitaria de la Generalitat Valenciana.

Se trata de una competencia en manos del conseller socialista Miguel Mínguez. Pero también de Compromís fruto de la política de "mestizaje" del Gobierno valenciano que ha situado como única número dos de la Conselleria a la nacionalista Isaura Navarro, de la que dependen el resto de escalones de la administración sanitaria.

Organigrama de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Robles y Baldoví exigieron un plan de mejora progresiva de las condiciones laborales de los sanitarios y aumentar el número de plazas para estudiar medicina en las universidades valencianas. Y aunque justificaron los problemas de la sanidad valenciana en la "pandemia", el relato electoral estaba claro: Compromís se desvincula de la gestión del PSPV.

Y es que los sanitarios, y en especial los médicos, están siendo muy críticos con la gestión de Mínguez igual que lo fueron con la de la anterior consellera socialista, Ana Barceló. Denunciaron y ganaron en los juzgados a Barceló por desprotegerles en pandemia, han criticado la política de Recursos Humanos con los refuerzos Covid y se quejan de la sobrecarga en muchos servicios, especialmente en Urgencias y Atención Primaria.

Se trata de un mensaje que ha calado en la población ya que las últimas encuestas reflejan la Sanidad como la principal preocupación entre los valencianos. Y en las últimas fechas se ha unido la inexistencia de médicos para cubrir las bajas de verano por lo tarde que se ha hecho el plan y que el 40% de ambulancias SAMU vayan sin médico.

De hecho, Compromís fue el partido responsable de que el PSPV-PSOE no pudiese crear una empresa pública sanitaria para las reversiones hospitalarias en una dura negociación. Motivo por el que algunos sanitarios consideran que los socialistas quieren hacer a los nacionalistas responsables del desastre de gestión asistencia en Torrevieja y Alzira.

Ambulancias sin médico

En este contexto, y aparte de los problemas para conseguir médicos durante este verano por la inexistencia de un plan hasta finales de junio, el problema más candente de la sanidad valenciana es que el 40% de las SAMU carecen de facultativo.

Hace unas semanas un hombre falleció de un infarto cuando fue atendido por este servicio sin médico. Y la familia ha denunciado a la Generalitat. En este contexto, el conseller ha convocado para el martes a la mesa sectorial para pedir médicos y anunciar negociaciones a partir de otoño.

Desde el Sindicato Médico consideran que incentivar a los profesionales con un 20% más de su sueldo no será suficiente y vuelven a acusar a la Conselleria de llevar dos años sin convocar los cursos específicos y el diploma necesario para los servicios de emergencias.

