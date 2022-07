El Sindicato Médico anuncia huelgas si Sanidad insiste en los traslados "forzosos" de facultativos valencianos

La situación falta de médicos en muchos de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana ha llevado a la Conselleria de Sanidad, que dirige el socialista Miguel Mínguez, a plantear el traslado incentivado de facultativos a las áreas "de difícil cobertura" durante el verano. Pero el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM) alerta que el borrador de este "Decreto de alianzas estratégicas" presentado en la mesa técnica el pasado lunes esconde traslados forzosos que no están dispuestos a tolerar.

"Creemos que las vacantes de puestos de difícil cobertura que nos han planteado no incentivan nada, además de que no se cubre ni el desplazamiento ni el tiempo del desplazamiento. Pero es que además el carácter voluntario que dicen tener se contradice con el propio articulado del decreto. Si insisten en este punto iremos a la huelga", señala el secretario general del CESM, Víctor Pedrera, a El ESPAÑOL.

La vecina Región de Murcia publicó su plan para las zonas de "difícil cobertura asistencial" el pasado 31 de mayo. La Comunidad Valenciana va a hacerlo como pronto un mes y medio después, ya entrado el mes de julio. Pedrera asegura que ellos habrían firmado un plan como el de Murcia con incentivos reales para los facultativos, pero rechaza el presentado por Mínguez.

Se refiere concretamente al artículo 16.3 de borrador, donde se establece que "la prestación de servicios se llevará a cabo preferentemente por personal voluntario" pero que "en caso de no existir éste o ser insuficiente, se adscribirá el personal necesario para el mantenimiento del servicio y la atención al ciudadano; en ambos casos, según la organización prevista en el acuerdo".

Desde el Sindicato Médico alegan que "algo tan discutible a nivel de derechos laborales como la alianza estratégica sólo puede perder ese potencial desestabilizador si la participación resulta siempre voluntaria. Tal y como figuraba en el último borrador y que fue algo ya consensuado en comisión técnica".

Así, el hecho de que ahora se hable de adscripciones obligatorias es un "retroceso que no facilita el desarrollo de la propuesta y puede conducir a un marco de indeseada conflictividad en cuanto se intente aplicar la movilidad forzosa".

Respecto a los incentivos económicos, el borrador afirma que "el personal que desempeñe su trabajo desplazándose al Departamento o centro de trabajo que precisa apoyo percibirá, por esta circunstancia, una retribución adicional que tendrá lugar exclusivamente por cada hora de realización de trabajo efectivo en el centro compartido".

Para el sindicato, "una mejora de las condiciones en las plazas de difícil cobertura en la línea de lo que propone CESMCV-SAE haría innecesaria la figura de la alianza estratégica, de peor encaje organizativo y rechazada por los profesionales".

SAMU sin acreditación

Además, el borrador establece que "se suprime el requisito de estar en posesión del certificado acreditativo de haber realizado los cursos de Actualización en transporte sanitario medicalizado terrestre y aéreo o del Diploma de transporte sanitario medicalizado, para el acceso a puestos de las categorías de Médico SAMU y Enfermería SAMU".

El Sindicato Médico rechaza frontalmente "la falaz interpretación de que ya no resulta necesaria titulación específica para acceder al SAMU. Se trata sólo de una excusa para precarizar a nivel formativo a estos profesionales y degradar su nivel profesional. Ello, además, pone objetivamente en riesgo la seguridad de la población asistida".

El problema, aseguran desde el sindicato, es que la Conselleria lleva dos años sin convocar el curso y que por tanto los nuevos médicos no lo tienen. "Como no han hecho su trabajo, ahora se encuentran con un problema. Pero no lo vamos a consentir", señaló Pedrera.

E insistió en lo que el Gobierno Botánico, al igual que hace en otras consellerias, utilice los decretos "cual cajón de sastre para recoger cualquier modificación normativa referido a temas inconexos que les convenga en el momento"..

