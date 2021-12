La Comunidad Valenciana da marcha atrás y no pedirá el pasaporte Covid en las terrazas de los bares

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha aclarado este jueves que la obligación de presentar el pasaporte Covid no se hará finalmente extensiva a las terrazas de los bares, únicamente para acceder a los espacios abiertos de los salones de boda o recintos similares.

El DOGV ha publicado este jueves la resolución de la Conselleria de Sanidad, que entrará en vigor a las 00:00 horas de este viernes, y que amplía la obligatoriedad del pasaporte Covid a todos los establecimientos de hostelería, al margen de cuál sea su aforo.

La nueva normativa, tal cual se ha publicado, contempla "ampliar los espacios de exigencia de la presentación del certificado de vacunación a lugares cerrados y abiertos donde se preste servicio de comida o bebida, por empresa de negocio (catering, self-service...) o por empresa de hostelería y restauración que preste este tipo de servicio".

Preguntada por la obligatoriedad o no del pasaporte Covid en las terrazas, Oltra ha explicado inicialmente que "se formuló una pregunta al TSJCV por si fuese necesario en algún momento aplicar esta medida", por tener el aval del alto tribunal "y no acudir cada vez al TSJCV, por respeto a la institución".

"Se hizo una consulta más amplia por si fuese necesario ampliar la petición del certificado Covid también a las terrazas estos días. No se descarta nada y se contempla todo, se hizo por prudencia, por si se tuviese que tomar esta decisión antes de reyes", ha explicado.

Una redacción "confusa"



En el transcurso de la rueda de prensa se ha conocido la publicación del texto en el DOGV en los referidos términos, y al ser preguntada de nuevo por el mismo Oltra ha indicado: "Creo que eso está más relacionado con lugares de eventos, por ejemplo un salón de bodas que tenga una terraza adjunta".

Oltra ha admitido posteriormente que quizá la redacción de ese punto pueda dar lugar a confusión, y ha subrayado que "en principio no estaba pensado para las terrazas de un bar ordinario, las que se ubican en las aceras", y que quizá "se debería hacer una rectificación", porque "el espíritu de la norma es que valga para salones de eventos, no para bares".

En este mismo sentido, ha indicado que no se han previsto más restricciones pero que la mesa interdepartamental podría reunirse en cualquier momento, en función de la evolución de la pandemia, los contagios y saturación de los hospitales.

Respecto a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, la vicepresidenta del Consell ha asegurado que "en la Comunidad Valenciana el 90 % de la gente ya lleva la mascarilla en exteriores, o se la pone cuando se cruza con alguien", y ha agregado que tiene la sensación de que "en otros territorios no es así" y que quizá este hecho ha determinado la decisión de imponer de nuevo su uso.

"En todo caso, en estas decisiones -sobre el uso de la mascarilla en exteriores- se trata de encontrar el equilibrio entre no saturar los servicios sanitarios, que es lo que más preocupa en este momento, y la saturación emocional, el cansancio y la frustración de la población", según Oltra.



