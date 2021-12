El alcalde de Benidorm: "La tasa turística no puede ser una excusa para no reformar la financiación municipal"

El impuesto a las pernoctaciones de los turistas que quieren presentar el próximo mes de marzo los tres partidos del Gobierno del Botánico (PSOE, Compromís y Podemos) es "un parche" para "tapar su responsabilidad en la infrafinanciación de municipios turísticos como Benidorm". Así lo ha expresado este jueves el alcalde de la capital turística, Toni Pérez, a preguntas de la prensa sobre su negativa a aplicar este tributo, sea cual sea su formato, a partir de 2022.

"Llevamos años diciendo lo mismo: los municipios turísticos tenemos un problema de infrafinanciación que no se está atajando desde otras administraciones. Y lo que no vale es inventarse nuevos impuestos que solo van a pagar los que vengan a pasar una noche aquí, y además no en todos los alojamientos", ha explicado.

Por eso ha reiterado que "no se va a aplicar y de ninguna manera" en Benidorm. Para Pérez, "es necesario abordar cuanto antes una nueva descentralización de las administraciones" y, sobre todo, plantear fórmulas para que los municipios con un alto volumen de población flotante (Benidorm llega a multiplicar por tres o por cuatro su población en verano) accedan a unos "recursos justos" para financiar sus servicios.

Una de las propuestas lanzadas por el primer edil ha sido que estas localidades se queden con una parte del IVA recaudado, algo que serviría de actualización a la actual Ley de Municipios Turísticos que, por su redacción (prima las plazas de segunda residencia por encima de las vacacionales), no considera como "turísticos" a los ocho principales municipios del sol y playa español.

En el texto actual, además, se contempla solo la devolución de un 2% del impuesto de tabaco e hidrocarburos a las localidades turísticas, en lugar del IVA.

Fondos europeos y bono comercio

Por otra parte, Pérez ha explicado que Benidorm concurrirá a la próxima convocatoria de fondos europeos, los llamados Next Generation, que se tiene que presentar antes del 2 de enero, con un "plan de enraizamiento del mallado urbano de Benidorm".

Este proyecto contempla "permear" las conexiones de la ciudad con su trama urbana, incluyendo la integración de las vías ciclistas con las huertas, además de "crear micro parques de proximidad, reponer arbolado y la creación de jardines verticales en instalaciones públicas", entre otras cuestiones.

Asimismo, el regidor ha destacado el "éxito" del programa de bonos consumo del Ayuntamiento, y ha explicado que el 51% de estos vales (de hasta 50 euros por empadronado, divididos en consumiciones de diez euros) "ya se han puesto en circulación".

"32.000 personas se han descargado los bonos consumo, con un desembolso de 1,6 millones de euros", ha agregado. Además, ha afirmado que el consistorio ya ha dado el visto bueno al pago a los comercios de esta primera tanda de bonos consumidos.

