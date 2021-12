Ximo Puig pide al TSJ que el pasaporte Covid sea obligatorio también en las terrazas de los bares

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana para ampliar la exigencia del pasaporte Covid también para consumir en las terrazas. Actualmente solo se requiere en el interior de los locales, aunque el Gobierno valenciano ha solicitado la ampliación para que afecte a todos los negocios de hostelería y de otro tipo como cines.

Por otra parte, Puig ha destacado la importancia de que en la Conferencia de presidentes de este miércoles se puede llegar a "unos mínimos comunes" sobre las restricciones frente a la covid para "no marear más a la gente" y que esta pueda tener "la mayor certeza en estos momentos",



Puig ha señalado a los medios de comunicación que en esos "mínimos" que propondrá figuran acelerar la vacunación en todos los sectores de la población, así como generalizar tanto el uso de la mascarilla en los espacios exteriores como la exigencia del pasaporte covid, para que los espacios sean "más seguros".



Además, ha considerado que hay consejos o recomendaciones sobre cuestiones "menores" que pueden ser también importantes para estos días navideños, como que las reuniones no superen las 10 o 12 personas y que no acudan a ellas quien tengan síntomas o estén en cuarentena, o facilitar el acceso de los test diagnósticos.



"No se puede hablar de una homogeneización absoluta de respuesta, porque no hay situaciones iguales" y entre los territorios varía la presión hospitalaria, ha resaltado el presidente, pero ha insistido en que en al menos una serie de cuestiones tendrían que ponerse de acuerdo las comunidades autónomas.

Sin competencias

Puig ha señalado que no le gusta "ir a una competencia a ver quién pone las restricciones más severas", sino que hay que adoptar las decisiones en función del contexto y analizar todos los vectores, pues por ejemplo es "evidente" que a más contactos, más contagios, pero también que es necesario el reencuentro propio de estas fechas.



Así, ha indicado que a la hora de adoptar medidas también hay que poner sobre la mesa parámetros como el "cansancio general, la necesidad de reencuentros con seguridad, la recuperación emocional, la salud mental y la salud económica", con el fin de configurar decisiones "proporcionadas" y que garanticen "la máxima seguridad" a la ciudadanía.



Puig defenderá en la Conferencia de presidentes autonómicos que estas Navidades y hasta Reyes sean días "de intensa vacunación", que según ha dicho es la manera "más efectiva de frenar la pandemia y de que quienes se contagien tengan el menor recorrido hospitalario y que la enfermedad sea lo más leve posible".



También incidirá en que se generalice el uso de la mascarilla en todos los espacios, tanto interiores como exteriores, pues en estos días "complejos" hay "más posibilidad de aglomeraciones y es muy importante" que se lleve "en todo momento", y en que se generalice el certificado covid, que a su vez ayuda a promocionar la vacunación.



El presidente ha asegurado que en la Comunidad Valenciana siempre se ha puesto por delante el interés general y la protección de la salud, con decisiones que se han tomado "junto a la sociedad", y ha vuelto a reiterar la necesidad de "corresponsabilidad", que ha sido "fundamental en toda la gestión de la crisis".





Sigue los temas que te interesan