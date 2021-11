El turismo, en segundo plano: así fue la epopeya de Ximo Puig para evitar la foto con Carlos Mazón

Es ya habitual que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, convierta su asistencia a la feria de turismo de Londres (WTM por sus siglas en inglés) en un acontecimiento mediático en torno a su figura. La Generalitat no suele escatimar en gastos a la hora de desplazar a periodistas y medios a este certamen, considerado como uno de los tres principales de Europa (junto a la ITB de Berlín y a Fitur en Madrid), con el objetivo poco claro de cubrir un evento cuyo principal titular se resume en las previsiones de los turoperadores para el verano siguiente.

El principal interesado en la WTM es Benidorm, destino de nueve de cada diez británicos que pisan la Comunidad Valenciana. Y, en segundo lugar, Alicante, provincia en la que vive la mayor colonia de súbditos de Reino Unido en España. Es, por lo tanto, algo natural que Benidorm, Costa Blanca y Gobierno valenciano traten de coordinarse para ofrecer una imagen de unidad, más aún en momentos tan delicados como la postpandemia, donde el turismo continúa con su lento proceso de recuperación.

La imagen dada este año en Londres, sin embargo, ha sido otra. Ximo Puig ha decidido corregir el rumbo y el talante de su secretario autonómico, Francesc Colomer, y evitar por todos los medios la foto con el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, Carlos Mazón. A veces incluso hasta rozando el absurdo, como en un canutazo con los medios que el jefe del Consell decidió dar este martes fuera del recinto. Los periodistas tuvieron que salir del pabellón donde se promocionaba la Comunidad Valenciana, y en el que aún estaba Mazón.

El entorno de Puig insiste en utilizar la diferencia de rango entre ambos políticos como un factor relevante en estas situaciones. Pero lo cierto es que resulta paradójico movilizar a toda la maquinaria mediática para un evento como la WTM y que no haya ninguna foto del jefe del Consell con el presidente del Patronato de Turismo de la Costa Blanca. La única forma de que esto ocurra es que una de las partes intente evitarlo activamente, no hay otra.

En la última WTM (2019), por ejemplo, no hubo ningún problema para que Mazón asistiese, junto al alcalde de Benidorm (también del PP) y Ximo Puig, a la reunión con la patronal de las agencias de viaje británicas (ABTA). En la que se celebró este lunes fue "vetado", según han contado a El Español fuentes que ni tienen que ver con la Diputación ni con el PP.

La rivalidad por encima del sector

El contexto es evidentemente político. Desde que Mazón es el líder del PP de la Comunidad Valenciana, la directriz es evitar los cara a cara aún en situaciones en las que un encuentro entre ambos sería algo natural, como es el caso del certamen londinense.

El problema es que estas huidas de Puig chocan aún más al tratarse de un sector en el que se han tendido tantos puentes. En todos estos años la Generalitat no ha parado de intentar acercarse a la Diputación de Alicante en materia turística. La única excepción fue el decreto de Turismo que quitaba competencias a la institución provincial, y que fue tumbada por los tribunales. Pero el departamento que dirige Francesc Colomer ha sido el primero en llegar a un acuerdo de coordinación presupuestaria con la Diputación, algo que ha sido visto con naturalidad por el sector turístico.

Porque las fuentes consultadas por El Español hablan precisamente de eso: de naturalidad. Y de la impostada distancia que uno de los actores intenta exhibir en un contexto donde el protagonismo, guste o no, depende de otros factores ajenos a la actualidad política de Valencia.

El foco de la WTM debe estar en Alicante y en Benidorm, y es inevitable pensar qué sucedería si los desplazados a Londres fuesen los presidentes de las instituciones provinciales de Valencia o Castellón. De momento, una buena respuesta a esta pregunta se puede leer entre líneas en el capítulo de inversiones territorializadas de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

