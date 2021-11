Cuando Ximo Puig sí se sentaba con Mazón: no vetó al presidente alicantino en la reunión con ABTA de 2019

Este lunes, día grande la feria de turismo de Londres (WTM por sus siglas en inglés), se saldó con polémica por el veto que la Generalitat Valenciana impuso al presidente del Patronato de Turismo de Alicante, el alicantino Carlos Mazón, en una reunión con la patronal británica de agencias de viajes (ABTA). El entorno del jefe del Consell decidió que Mazón no podía acceder a una reunión que es un clásico de este certamen, y que este año cobraba especial importancia porque se está ultimando la celebración del congreso de la asociación en Benidorm.

En el Gobierno valenciano se defienden argumentando que la presencia de Mazón no estaba prevista y que el sitio era "muy pequeño". Sin embargo, lo cierto es que en la anterior WTM, la que se celebró en 2019 (en 2020 se anuló por la pandemia), el presidente de la Diputación de Alicante pudo acceder sin problemas al encuentro, en el que también estaban el resto de interlocutores que este lunes compartieron mesa con ABTA.

Lo curioso es que la Generalitat siempre había intentado integrar al presidente de la Diputación en sus presentaciones o reuniones turísticas, algo público y notorio durante la etapa de César Sánchez al frente de la institución provincial pero que el líder alicantino rechazaba constantemente. Y el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, tiene a sus espaldas un amplio historial de colaboración con instituciones de todo color político, incluida la Diputación de Alicante desde que gobierna Mazón.

Por eso extraña tanto que se haya dado esta situación, sobre todo cuando el líder popular, que además es presidente del Patronato de la Costa Blanca, había manifestado su voluntad de estar presente en este encuentro con el jefe del Consell. En este sentido, El Español ha confirmado que ese veto vino directamente desde Presidencia, y que no se produjo de manera espontánea.

Encuentro de este lunes, ya sin Carlos Mazón.

Estrategia contra el PP

¿Qué ha cambiado desde la reunión de 2019? Pues que Carlos Mazón se ha hecho este año con la presidencia del partido a nivel autonómico y será el rival de Puig en las próximas elecciones. Desde entonces el entorno del presidente intenta evitar las situaciones en las que el presidente de la Generalitat pueda manifestar algún tipo de reciprocidad hacia Mazón, argumentando que se trata del líder "de una institución local (en referencia a la Diputación de Alicante)".

Lo cierto es que la política del entorno de Puig hacia la Diputación en general y hacia el líder del PP en particular ha ido cobrando agresividad, como se pudo comprobar cuando los populares celebraron su congreso en Valencia.

Allí Presidencia aprovechó la presencia del líder del PP a nivel nacional, Pablo Casado, para emitir una nota de prensa en la que recordaba los fondos que el Ejecutivo autonómico había recuperado por los casos de corrupción. Y no sería nada extraordinario de no ser porque ese dato se había repetido en diversas ocasiones, y su rescate en el momento del gran cónclave de los populares denotaba un evidente interés de que los medios lo aprovechasen para vincularlo a la herencia de los populares en la Comunidad Valenciana. Y lo llamativo es que no se hizo desde el PSOE, sino desde la Administración pública.

