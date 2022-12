15 de 26

El ex primer ministro nipón Shinzo Abe fue víctima de un magnicidio. Durante un acto público en la ciudad de Nara, el anterior mandatario de Japón recibió dos disparos por la espalda con un arma de fabricación casera. A pesar del extricto control de armas que existe en el país asiático, el desastre ocurrió. Abe fue atendido inmediatamente después de recibir los disparos, lo cual no impidió que acabara falleciendo tras ser trasladado de urgencia a un hospital. El autor del crimen, un hombre de 41 años, fue embestido por los escoltas de Shinzo Abe, lo cual no impidió que ejecutara los dos disparos que acabaron con su vida, tan solo dos años después de que dejara de ser primer ministro.