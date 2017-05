El negro del WhatsApp asalta a un periodista mexicano en directo: "No sé si tocar... Ay, caray"

Intentaron acabar con él, pero solo han conseguido hacerle más fuerte. El icónico personaje con su sombrerito y su equipamiento a cuestas, bautizado como 'negro del WhatsApp', que obligó a la compañía a actualizar sus chats para evitar que nos lo siguieran colando en mensajes-trampa, ha trascendido el medio que lo vio nacer y ahora puede aparecerse en cualquier lugar momento. Frente a los espectadores incautos de la televisión, por ejemplo.

Ya lo experimentó la audiencia de los informativos de Antena 3 del pasado viernes doce cuando el famoso personaje se coló entre sus informaciones sobre el ciberataque a Telefónica. La compañía no había sido colapsada con imágenes del caballero, era un montaje que dieron por centro. Esta semana ha vuelto a colarse en una emisión en directo del otro lado del Atlántico y en un contexto completamente diferente, el de la Liga de México.

La víctima del troleo ha sido el periodista deportivo y comentarista Javier Alarcón de la cadena Imagen Televisión. Alarcón leía los comentarios enviados por telespectadores usando el hastag del programa proyectando la pantalla de su tableta. En un momento dado cayo en uno con el escudo del Club Deportivo Guadalajara, el 'Chivas'. "Así quedó mi Chivas", decía el usuario, junto a la imagen que instaba a "tocar" el emblema.

El presentador intuyó el desastre. Pero la curiosidad pudo con él. "No sé si tocar, Dani, no vaya a ser..." - dudó el presentador antes de dar el toque fatal. Lo que ocurrió a continuación no sorprenderá a nadie que haya sido víctima de las tretas del caballero oscuro. La imagen era alargada de modo a que la previsualización solo mostrase la parte de arriba, una treta que WhatsApp ya no permite pero Twitter sí, y el 'negro del WhatsApp' esperaba agazapado abajo.

"¡Ay caray!" - exclama Alarcón al ver aparecer el troleo, que retira con envidiables reflejos y una carcajada. A continuación sigue leyendo los comentarios sobre la jornada de Liga como si tal cosa.