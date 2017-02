“España necesita un clero podemita”: la estrafalaria acción de los 'cleroflautas' de Podemos

“Creemos en un Gobierno fuerte, dirigido a imagen y semejanza del Gobierno de Dios, que es un padre benevolente que ama al pueblo pero a la vez es severo”, declaraba el cura que, junto a las dos monjas con las que iba acompañado, llamó la atención de los asistentes a Vistalegre, especialmente la de algunos de los medios de comunicación que cubrían el multitudinario evento.

El trío eclesiástico se declaraba abiertamente simpatizante de Podemos y aseguraba estar allí para mostrar su apoyo a Pablo Iglesias durante la mediática y protagonista de la jornada Asamblea Ciudadana de la formación morada. El cura y las monjas podemitas –autoproclamados como los ‘cleroflautas’– poco tardaron en convertirse en noticia. ¿La Iglesia apoyando a Iglesias? Una simpática redundancia a la que pocos pudieron evitar dar voz.

Resulta curioso, más allá del apoyo eclesiástico hacia un grupo político declarado aconfesional y con iniciativas que buscan reformar y recortar el actual papel de la Iglesia en el estado español, es que ni los irónicos y casi burlescos los carteles que él y sus compañeras de reparto portaban ayudasen a señalar que se trataba de una parodia. Porque no, no eran ‘cleroflautas’. Eran miembros del colectivo artístico Homo Velamine, y su puesta en escena resultó tan verosímil que se convirtieron en protagonistas de la jornada.

El falso cura y las falsas monjas de Podemos en Vistalegre.Es un troleo de @HomoVelaminepic.twitter.com/kms7YhqjtJ — MALDITO BULO (@malditobulo) 12 de febrero de 2017

Sus pancartas con mensajes como “España necesita un clero podemita”, “Yes, we pray” o “Pablo, amigo, Dios está contigo” fueron tomadas como auténticas proclamas reales y las declaraciones de los actores compartidas por distintos usuarios y medios. Los deseos de conseguir “un líder fuerte” pero a la vez “benevolente” al “que el Señor le guíe” del llamado padre Jerónimo García, de la parroquia San Antón de Badajoz, o las declaraciones de la Hermana Paloma fueron captadas por las cámaras de la agencia Atlas y rápidamente distribuidas a los medios interesados.

Además, a las 12 realizaron una rápida eucaristía con un pequeño grupo de fieles en la que pidieron a Dios y a los asistentes su voto para Iglesias. “Creemos en Iglesias, creemos en la Iglesia y nos parece fascinante verdaderamente ver cómo se mueve la juventud y cómo está preocupada por cambiar el mundo. Grandes sueños”, explicaba la falsa hermana que se presentó como miembro de la parroquia madrileña Nuestra Señora de Europa.

Horas después, una vez destapada la broma y asumido que se ‘la habían colado’, algunos de los medios retiraban sus noticias sobre los ‘cleroflautas’ de las ediciones online.

La última acción de corte ultrarracionalista del colectivo ha sido todo un éxito, y no es la primera vez que cuelan sus reivindicaciones como verídicas…

De Podemos en el Vaticano a Esperanza ‘Fea’

Como ellos mismos explican en su página web, los católicos ultrarracionalistas tienen una larga trayectoria apoyando a Podemos y a Pablo Iglesias. Entre sus acciones más conocidas está cuando en 2015 acudieron al Vaticano para pedir por la victoria de Podemos en las elecciones generales de ese año e incluso aportaron todo un argumento cuando la solicitada victoria de los morados no tuvo lugar: “Es cierto que el Partido Popular cuenta con mejores eslóganes, como ‘Reza, espera, y no te preocupes’. Ese tipo de lemas son los que dan la victoria al PP, y no ‘Podemos para todas‘, que es más excluyente”, explicaba García.

Y es que su relación con los populares también ha venido marcada por la polémica y la parodia teatral. Son los responsables de performance como la que le tocó a Esperanza Aguirre en la presentación de su libro ‘Yo no me callo’ cuando aparecieron junto a la autora portando unas camisetas en las que podía verse el rostro de Aguirre acompañado de tres letras: FEA.

Supuestamente atendiendo a las siglas de un colectivo ficticio inventado para la ocasión –Feministas con Esperanza Aguirre–, posaron junto a la presidenta del PP madrileño luciendo las prendas reivindicativas que defendían el papel de la presidenta del PP madrileño como pionera del feminismo. En la foto, Anónimo García, Esperanza Aguirre y otra activista de Homo Velamine aparecen sonriendo cómplices de la acción, recuerdan en el Independiente.

Irrumpen en un acto de Aguirre para llamarla “fea”. Homo Velamine condena el acto. https://t.co/KMrzniqjCTpic.twitter.com/ep7ANeKfQX — Homo Velamine (@HomoVelamine) 26 de abril de 2016

‘Hipsters con Rajoy’ fue la acción que les dio el salto a la fama –o, cuando menos, a las pantallas televisivas– cuando celebraron junto al PP su victoria en las elecciones del 20-D. Como de costumbre, perfectamente tuneados para la ocasión con barbas largas y un estilo de lo más, en este caso su eslogan de apoyo al líder popular era “menos Podemos y más torreznos”.

Ya les ponemos cara, pero nada apunta a que no vayan a volver a sorprendernos con alguna de sus estrafalarias y divertidas puestas en escena. Si la de Vistalegre 2 la prepararon en apenas 24 horas, nadie duda de que volveremos a ver a los autores de la revista ultrarracionalista Homo Velamine, entre los que se encuentran escritores, diseñadores, ilustradores, fotógrafos y activistas, en próximos eventos.