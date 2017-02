Un periódico publica una foto de Alec Baldwin como si fuera Donald Trump

Alec Baldwin, el insigne actor protagonista de películas como 'Un tranvía llamado deseo', 'El aviador' o 'The Cooler' se ha erigido como uno de los mejores imitadores de Donald Trump gracias a su papel en 'Saturday Night Live', donde lo caricaturiza de forma magistral y ha conseguido hasta que el presidente de los Estados Unidos aparezca cantando 'Oops, I did it again', como si de Britney Spears se tratase. Trump ya ha manifestado su animadversión hacia el intérprete en alguna ocasión.

Watched Saturday Night Live hit job on me.Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media rigging election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de octubre de 2016

El parecido entre Baldwin y Trump es tan razonable en el 'late show' que un periódico dominicano, 'El Nacional', publicó el pasado viernes una noticia sobre el político republicano ilustrada con una foto del actor junto a otra del presidente israelí, Benjamín Netanyahu. El texto, titulado 'Trump dice colonias de Israel no favorecen paz', hablaba sobre la expansión de las colonias israelíes en territorios ocupados y la posición del republicano respecto a estas. Nada que ver con ninguna parodia realizada por el actor.

El error, rápidamente comenzó a circular por Twitter y hay incluso quien llegó a confundir el periódico caribeño con un medio español.

Dominican newspaper uses picture of Alex Baldwin instead of president Trump. pic.twitter.com/exxsAufnrd — You Had One Job (@_youhadonejob1) 11 de febrero de 2017

A Spanish newspaper used Alex Baldwin's picture instead of Trump's. If Toddler in Chief sees this we're going to war. pic.twitter.com/Oy4G2sPoLR — Travon Free (@Travon) 10 de febrero de 2017

Tras el fallo garrafal, 'El Nacional' se ha visto obligado a publicar una disculpa en su web. En ella, el diario explica que la fotografía fue enviada por Associated Press (AP) con el nombre del actor. Sin embargo, fue colocada en la página como si fuese Trump, "situación que pasó inadvertida para todos los que revisaron la página 19". "'El Nacional' pide excusas a los lectores y a todos los que se sintieron afectados por la publicación", se puede leer en la publicación.

La metedura de pata ha sido ridiculizada en Twitter y hay quien ya se pregunta si la República Dominicana será incluida en la lista de países prohibidos para Trump, en referencia a la lista de Estados a los que el presidente ha vetado su entrada.

Dear El Nacional, Alec Baldwin will be pleased as punch. But let's hope the Dominican Republic isn't added to Trump's banned countries list pic.twitter.com/vt4NJe4NJf — Sharon Gibson (@SharonGibson3) 10 de febrero de 2017

Por desgracia, puede que quien se plantea esto no esté tan equivocado. De hecho, para evitar que su veto sea declarado anticonstitucional, Trump podría ampliar el veto a otros países considerados "potencialmente peligrosos", cuya religión además es la católica y no sólo la musulmana, y de dónde muchas personas huyen de la violencia o el narcotráfico.