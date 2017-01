¿Por qué frunció el ceño Melania Trump el día de la investidura?

El comportamiento de Melania Trump durante la toma de posesión de Donald Trump se está convirtiendo casi en una cuestión de Estado. El pasado viernes, la esposa del nuevo presidente de Estados Unidos pasó a ser de forma oficial la primera dama del país. Pese a ser un día de celebración para los Trump, muchas de las fotos y vídeos que se han compartido de forma masiva en los últimos días no muestran precisamente un rostro pletórico.

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn't appreciate her and she doesn't seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR — sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 22 de enero de 2017

"Esto me pone muy triste. Me siento realmente mal por ella. Él no la aprecia y ella no parece en absoluto feliz", escribía esta usuaria en un tuit que ha sido compartido más de 170.000 veces en apenas dos días. En el mensaje, se muestran imágenes de Melania cabizbaja en diferentes momentos en los que su marido parece ignorarla o, directamente, la deja atrás.

Así, algunos gifs se han popularizado durante estos días, evidenciando las diferencias existentes en el trato y las formas de Barack Obama hacia su mujer y las que Trump dedicó a la suya.

Mientras Trump deja a su esposa Melania olvidada, obama la recibe con un abrazo y la ayuda a subir las escaleraspic.twitter.com/ecYGlgc9Lh — Olga∞🇻🇪 (@camilamyangeI) 21 de enero de 2017

La reproducción de estos mensajes provocó que hashtags como #SadMelania (Melania triste) y #FreeMelania (Melania libre) se utilizasen en todo el mundo para compartir el estado taciturno de la primera dama, dando lugar a distintas bromas.

De entre todos los vídeos e imágenes que han trascendido, el que más ampollas ha levantado muestra una escena del matrimonio durante la intervención del predicador Franklin Graham. En él, Trump se gira hacia su mujer buscando un gesto de complicidad y ésta le sonríe. Tras darse la vuelta, el rictus de Melania se tuerce drásticamente.

He visto este gif y de repente me ha entrado una pena acojonante. Gif via @LaVozDeLarrapic.twitter.com/V5RcPYj7oZ — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 23 de enero de 2017

El fragmento, de apenas 10 segundos, ha sido reproducido a través de la cuenta de Blast Avenue más de 250.000 veces en menos de 24 horas y cuenta con más de 10 millones de visitas. Sin embargo, no todo el mundo le ha dado credibilidad. De hecho, decenas usuarios señalaban ayer que se trataba de un vídeo trucado que se reproducía hacia atrás.

Donald Trump nos cae regulero, vale, pero tampoco hay que hacer gifs que se reproduzcan hacia atrás...https://t.co/XlDSVOeEBV — Serthand (@Serthand) 23 de enero de 2017

@LaVozDeLarra está invertido o sólo lo parece? — Algolpito (@algolpito) 23 de enero de 2017

Lo cierto es que el momento ha levantado tantísima expectación que Snopes, una web que lleva desmintiendo bulos desde 1995 y que ha sido elegida por Facebook para luchar contra las noticias falsas en la red, le ha tenido que dedicar un artículo. Y sí. La realidad es que, tal y como se muestra en este otro vídeo, con un ángulo mucho más amplio, el gesto tuvo lugar durante la toma de posesión.

Lo que Snopes no ha sido capaz de averiguar es si el drástico cambio de gesto de la esposa de Trump tuvo que ver con algún comentario que el magnate le hizo al volverse, como se ha llegado a afirmar. "Aunque el vídeo es real, afirmar que habla con dureza a su mujer es una mera conjetura. No hay manera de saber lo que dijo Donald Trump a su mujer (ni siquiera a través de la lectura de los labios, ya que estaba de espaldas a la cámara) ni Melania ha ofrecido una explicación sobre su reacción", se explica en el artículo.

Pero, entonces, ¿estaba o no estaba triste? Según Snopes, resulta difícil saberlo. "Es posible que Melania estuviese simplemente evaluando la importancia de su nuevo papel, que estuviera infeliz al estar de pie bajo la lluvia, que reaccionase así al comportamiento de su hijo [que se encontraba al lado de su mujer], que su cambio de expresión se debiera a algo no relacionado con la toma de posesión o a los comentarios de su marido". Es decir, caben todas las hipótesis, pero si queremos .