El genial cartel de esta niña se ha convertido en todo un icono de la Marcha de las Mujeres

Cientos de miles de mujeres se manifestaron el pasado sábado en decenas de ciudades de todo el mundo para protestar contra la xenofobia, el machismo y exigir políticas igualitarias para las minorías en Estados Unidos. Un día después de tomar posesión de su cargo como nuevo presidente, Donald Trump se encontraba con las que ya se han convertido en las protestas más multitudinarias de la Historia de Estados Unidos. Unas marchas concebidas en un primer momento por las mujeres pero convertidas en un tremendo grito a nivel global contra las políticas ultraconservadoras del presidente republicano.

De las cientos de imágenes que han trascendido en las últimas horas, hay una que se ha convertido en todo un icono en las redes sociales, siendo compartida miles de veces a través de Twitter y de Facebook. En ella se puede ver una niña a hombros de su padre sosteniendo un cartel que ella misma ha creado para la protesta que tuvo lugar en Charlotte (Carolina del Norte). En realidad, el cartel, lleno de garabatos, no dice nada y lo dice todo, y podría interpretarse ser un buen resumen de la indignación y la rabia que ha suscitado la llegada a la Casa Blanca de Trump.

La imagen fue compartida originalmente el pasado sábado a través de Facebook por una amiga de Jenny Sowry, la madre de la niña. "Mi amiga acaba de publicar el mejor cartel del día", escribió junto a la foto. En apenas dos días, la imagen ha dado la vuelta al mundo, siendo compartida más de 18.000 veces y ha llegado hasta Twitter, dónde distintos usuarios también la han publicado, llegando a alcanzar más de 100.000 retuits en unas horas.

"Sentía que necesitaba hacer algo físicamente, así podría llegar a un acuerdo emocional con lo que estaba ocurriendo", contaba la madre a Buzzfeed. Así, Sowry decidió movilizar a toda su familia para acudir a la manifestación que iba a tener lugar en su ciudad para mostrar a sus hijos la importancia de luchar por aquello en lo que creen.

Esta norteamericana charló con su hija de nueve años y ella, inspirada por 'Selma', la película que narra la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles escribió su propio lema: "Todas las personas son iguales".

En un momento dado, durante el transcurso de la marcha, Sowry se dio la vuelta y vio que la más pequeña, con año y medio de edad, había estado haciendo su propia proclama. "Había estado viéndonos hacer nuestros carteles, había cogido sus rotuladores y había ido a la ciudad con ellos", explica. Así, en uno de los momentos en los que la pequeña levantó su cartón garabateado, su madre, orgullosa, le hizo una foto que subió a Facebook junto a los hashtags #ensuspropiaspalabras y #ellahablaporsímisma.

"Cuando vi que la hija de mi amiga tenía un espacio para expresarse por sí misma y no llevaba un lema forzado pensé que era el tipo de demostración que necesitábamos", cuenta Shawn. Así, ella también decidió reproducir la imagen y su cuenta fue el germen para convertirse en un icono viral. La foto, desde entonces, ha sido compartida por miles de usuarios. "No siempre sé lo que está diciendo, pero ella siempre dice lo que piensa", subraya su madre.

