Évole responde a las críticas de Rufián por su discurso: "En directo me aplaudía, ved el vídeo"

En el concierto Vollem acollir celebrado la noche del sábado, 15.000 personas acudieron a respaldar la campaña Casa nostra, casa vostra a favor de la acogida de inmigrantes y refugiados en Cataluña. Lluis Llach, Joan Manuel Serrat y Manolo García fueron algunas de las voces que se elevaron en pos de una causa humanitaria que también tenía una vertiente política. Como indica el imperativo de su nombre, se trataba también de una exigencia al Estado para que transfiriera las competencias políticas a este respecto al Gobierno autonómico.

Fue la voz de Jordi Évole, invitado como director del documental Astral, la que puso la nota discordante al pronunciar su discurso al término del concierto. "Pensad, autoridades, que lo que estáis aplaudiendo desde el palco también nace de vuestra incapacidad política para resolver este tema. Y sabemos que algunos de vosotros lucháis para conseguir que esto no sea así. Pero otros os refugiáis y decís que es un problema de competencias. Yo creo que este no es solo un problema de competencias, es un problema de incompetencias".

Una palabras que provocaron casi inmediatamente una oleada de indignación en las redes sociales por parte de la órbita de JxS. Uno de los más críticos, el propio Rufián: "Según [Évole], que aquí haya un gobierno pidiendo acoger y otro que se lo impide no es un problema de competencias". Acusaba además al reportero de parcialidad: "Ojalá algunos fueran tan valientes con un palco de Ferraz o de Vistalegre como lo son con un palco del Sant Jordi".

Ramon Tremosa, eurodiputado de CDC, calificaba a Évole de "manipulado de izquierdas sin fronteras" y "tan sectario como arrogante" que "no había conseguido evitar otro gobierno del PP". Por su parte, el propio Llach, diputado autonómico a la par que cantautor, recomendaba "Si no quieres incompetencia, gánate la independencia". La respuesta del reportero ha sido la de instar a que leyesen el texto completo, subrayando el matiz de su frase sobre que no se trata "solo" de un problema de competencias.

Habla @jordievole. Según él q aquí haya un gobierno pidiendo acoger y otro q se lo impide no es un problema d competencias. #volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de febrero de 2017

Ojalá algunos fueran tan valientes con un palco de Ferraz o de Vistalegre como lo son con un palco del Sant Jordi.#volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de febrero de 2017

Manipuladors d'esquerres sense fronteres: tan sectaris i tan arrogants que no han pogut evitar un altre govern del PP @jordievolehttps://t.co/Eslh51SFLg — Ramon Tremosa (@ramontremosa) 11 de febrero de 2017

4/des de l'estima @jordievole,t'ofereixo una frase més ajustada. SI NO VOLS INCOMPETÈNCIA, GUANYA'T LA INDEPENDÈNCIA . Salut, sort i feina. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrero de 2017

Este es el texto íntegro de lo que dije ayer en el Sant Jordi en el concierto "Volem acollir" (Queremos acoger). Sin editar. https://t.co/eDNC01kR3r — Jordi Évole (@jordievole) 12 de febrero de 2017

Sin embargo es para su columna dominical en El Periódicopara la que Évole se ha guardado la artillería. "En pocos días he recibido palabras no muy elogiosas por parte de la caverna mediática española y de Gabriel Rufián. Estoy por llamar al libro Guiness de los Récords" - ironizaba, antes de soltar la evidencia gráfica: en efecto el vídeo oficial del acto demuestra que, en la grada, el diputado de ERC aplaudió las palabras que posteriormente ha criticado.

El momento ocurre a partir del minuto 4.00, en que se puede ver que Rufián es de los pocos que se suma en el palco de autoridades al clamor en el auditorio.

"El republicano por un retuit mata (que diría Belén Esteban) y hay que reconocerle una gracia tuitera de la que no todos los políticos pueden presumir" - continúa con sorna el reportero para explicarse por qué cambió de parecer y se sumó a la ofensiva en redes. "Con lo rápido que reaccionan ante según qué cosas" - considera Évole burlándose de Neus Munté, portavoz del Govern, por tardar doce horas en tuitear - "parece que hay políticos catalanes que donde mejor desarrollan sus competencias es en Twitter. Así nos va".

"Aplaudíamos porque sabíamos dónde estábamos" - se ha justificado Rufián, aceptando al mismo tiempo la pipa de la paz que ofrece Évole en su columna para acudir todos juntos a la manifestación solidaria de la semana que viene. Sin embargo, no ha soltado la presa de la alusión política: "El 18 en la calle y en septiembre en las urnas. Abrazo".