Iglesias: "Yo cuento con Íñigo, pero será el Consejo Ciudadano el que diga dónde"

Un día después de salir victorioso del congreso de Podemos, Pablo Iglesias tiene claro que quiere seguir contando con Íñigo Errejón, el perdedor de Vistalegre II, pero no sabe dónde. "Íñigo debe estar en primera línea, no sólo porque es alguien que representa a mucha gente en Podemos sino porque es uno de los político más brillantes de nuestro país", ha explicado en una entrevista en 'La cafetera'. "Yo cuento con él y tiene que estar en la próxima junta".

Ahora, cuando se le pregunta si va a seguir siendo portavoz en el Congreso de Podemos, la cosa cambia: "Eso lo tiene que discutir el Consejo Ciudadano y tenemos que escuchar la posición de muchos compañeros y del propio Iñigo. Creo que a Iñigo se le da bien el parlamente y tiene que seguir haciéndolo; pero si va a seguir siendo portavoz no lo vamos a discutir en los medios de comunicación".

Iglesias no quiere empezar a cortar cabezas del sector errejonista pero garantiza, por ahora, sólo la labor de Bustiny. "Tiene que seguir en relaciones internacionales porque lo ha hecho muy bien hasta ahora".

Eso sí, aclara que Errejón no le ofreció ayer su dimisión pero "no se la hubiera aceptado en ningún caso".

Sin embargo, deja caer que algunos portavoces pueden ser sustituidos y colocar más mujeres. ¿Irene Montero por Íñigo Errejón? "Somos una formación política diversa y hay que cuidar esa diversidad. Podemos tiene que ser una orquesta que suene acompasada. En los últimos tiempos hemos sonado desacompasados. Tenemos que ir hacia un modelo más feminizado en las portavocías y deje de ser el partido de Pablo Iglesias o de Errejón".

Aún así, Pablo Iglesias da una de cal y otra de arena. "Es imprescindible contar con todo el mundo". Y asegura que ha hablado ya con Errejón. "He hablado varias veces con él. No hemos dejado de hablar ningín día. Es obligatorio reconocer lo que las bases nos piden. Nos quieren trabajando unidos y no quieren que se repita lo que hemos hecho estos meses y yo lo tengo claro".

El flamante secretario general de Podemos no se inmuta cuando le leen los titulares en los que le acusan de radical: "Me gusta la palabra radical si es ir a la raíz de los problemas, si significa irreflexivos, creo que los radicales han sido los señores del PP los que han tomado decisiones que nos han traído hasta aquí".

El líder de Podemos reconoce que tenía preparadas las notas para su dimisión si hubiera perdido. "Hubiera salido a dar las gracias a los compañeros y hubiera pedido extrema lealtad hacia el nuevo líder. Hubiera dado un abrazo a los compañeros y me hubiera retirado si ningún drama".