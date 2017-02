'Kalsarikännit', la palabra finesa que define emborracharse en casa en ropa interior, ya tiene emoji

Mientras que aquí defendíamos a capa y espada la implantación del emoji más patrio –sí, el de la paella– llegando incluso a exigir que se adaptase a la receta original y dejase de parecer un ‘arroz con cosas’, otros países luchaban por que sus emoticonos más característicos formasen parte del listado de divertidos dibujos que utilizamos para ahorrarnos escribir unas cuantas palabras.

Gracias a estos simpáticos iconos podemos hacernos entender con pocas imágenes (que no palabras) y dar a entender que estamos contentos, conformes con algo, con ganas de fiesta o en medio de un atasco infernal. Sin embargo, a menudo, y pese a contar con decenas de emojis de todos los colores, nos encontramos con la desagradable frustración de no encontrar la palabra exacta para describir algo. Esto no les ocurre a los finlandeses.

El finés, lengua oficial junto con el sueco de más de 5 millones de personas en Finlandia y cerca de medio millón en Suecia, Noruega, Estonia y Rusia, cuenta con palabras tan sumamente completas como ‘Kalsarikännit’, vocablo que viene a describir la situación en la que alguien tiene muchas ganas de emborracharse en su casa vistiendo únicamente ropa interior y sin la menor intención de volver a salir a la calle después del primer trago. Lo mejor: han conseguido que tenga su propio emoji.

We all have these days. But only the Finns have an actual word for it!#kalsarikännitpic.twitter.com/23iFcC4ccS — Yipski (@yipski) 12 de febrero de 2017

La palabra, tal y como explican en la web This is Filand donde han elaborado un completo apartado para dar la bienvenida al emoji kalsarikännit, se debe utilizar siempre que hayamos tenido una mala semana y lo que más nos apetezca sea abrir una botella abierta de ginebra para bebérnosla solos dado que todos nuestros amigos y conocidos tienen planes o están ocupados. Una situación que, aun siendo bastante común, requiere que se den demasiadas circunstancias para que podamos hablar de ‘kalsarikännit’.

Finlandia ha creado dos emojis –uno femenino y otro masculino– para que los usuarios puedan recrear esta útil palabra que supone estar en ropa interior, dentro de casa y sin intención alguna de salir, bebiendo alcohol y sin nadie con quien compartir las espirituosas.

La idea no es otra que tratar de capturar en imagenes algunas de las palabras finlandesas más difíciles de explicar por la complejidad de las circunstancias o actividades que definen. Si nos parecía extraño del ‘kalsarikännit’, habrá que ver lo que significan los otros 55 emojis que completan la colección finesa.

Entre las distintas imágenes destacan ‘perkele’, que es la madre de todas las palabrotas finlandeses que literalmente significa ‘el demonio’ pero que puede significar mucho más; ‘kicksled’, o lo que hace una abuela finlandesa cuando las cosas se ponen difíciles para continuar avanzando por la nieve sin dañar el medio ambiente; y ‘Sisu’, que viene a dar sentido a la sensación de perseverancia que caracteriza a los fineses y que les podría llevar a atravesar rocas solo por salirse con la suya aun cuando podría ser más prudente hacer lo contrario.

Y esta monada. ‘Pusa hispida saimensis’ es el emoticono dedicado a la singular Foca Anillada del lago Saimaa que está en peligro de extinción y cuyos 320 ejemplares habitan en el finés lago de Saimaa, de ahí su nombre.

Volviendo a nuestro preferido... Una bebida. Un sofá. Ropa interior. Soledad. Si recibes el emoji de una persona que bebe sola y medio desnuda, te quedará claro que está de ‘kalsarikännit’. Mejor no molestar.