Trump amenaza con sanciones a Irán tras el lanzamiento de un misil balístico

Después de las noticias que daban cuenta de que Donald Trump habría amenazado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con enviar los marines al país, ahora es la vez de Irán. Según el propio Trump anunció en Twitter, "Irán ha sido formalmente puesto sobre aviso por disparar un misil balístico". El presidente de EEUU añade aún que el país debería estar "agradecido por el desastroso acuerdo que EEUU hizo con ellos".

Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2017

Una fuente anónima citada por la agencia Reuters ha dicho que EEUU se está planteando aplicar nuevas sancione a Irán, pero de una forma que no viole el acuerdo nuclear firmado con el país en 2015. Según la misma fuente, cerca de ocho entidades iraníes serían sancionadas por actividades relacionadas con el terrorismo y otras 17 por actividades relacionadas con misiles balísticos.

Paul Ryan, el portavoz de la cámara de representantes, ha considerado que EEUU debe dejar de tener una actitud "pasiva" con Teherán. "Estoy a favor de sanciones adicionales. Creo que la última administración ha sido demasiado pasiva con Irán".

Michael Flynn, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, ya adelantó este miércoles desde la Casa Blanca que el Gobierno alertó a Irán de que esa prueba de misil y el ataque contra un navío de guerra saudí por parte de sus aliados yemeníes son pasos equivocados que minan la seguridad en Oriente Medio.

"La administración de Obama ha fallado en dar las respuesta adecuadas a los actos malignos de Teherán, que incluyen tráfico de armas, apología del terrorismo y otras violaciones de las normas internacionales", dijo.

Según un segundo tuit de Trump, Irán estaba "listo para colapsar hasta que EEUU le dio un salvavidas a través de ese acuerdo, firmado en julio de 2015: 150.000 millones de dólares".

La respuesta de Irán no se hizo esperar. "No es la primera vez que alguien sin experiencia intenta amenazar a Irán... El Gobierno americano ya entenderá que amenazar a Irán es inútil", ha dicho el consejero del líder iraní, sin especificar a quién se refería. "Irán no necesita la autorización de ningún país para defenderse, zanjó.

Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de febrero de 2017

El portavoz del ministro de Exteriores, Bahram Ghasemi, consideró los comentarios de Trump "repetitivos, sin fundamento y provocadores". "En vez de agradecer a Irán su continua lucha contra el terrorismo, el Gobierno americano está casi ayudando a los terroristas, con declaraciones sin fundamento, repetitivas y provocadoras".

Sin consultar el Congreso

La administración de Trump está investigando qué medidas puede tomar sin tener que consultar el Congreso, donde los Republicanos tendrían que conseguir algún apoyo demócrata para pasar un nuevo paquete de medidas.

Por ejemplo, Trump podría activar algunas sanciones autorizadas por leyes ya existentes pero que no han sido aplicadas por Obama.

El domingo pasado, Irán realizó una prueba de un misil de medio alcance que explotó tras recorrer unos mil kilómetros, mientras que el lunes los hutíes chiítas, rebeldes yemeníes apoyados por Irán, bombardearon con éxito una fragata saudí en el Mar Rojo.

Flynn dijo el miércoles que Irán "sigue amenazando a amigos de Estados Unidos y sus aliados en la región" y recordó que el Gobierno de Trump considera que los acuerdos con Teherán conseguidos bajo el mandato de su predecesor, el expresidente Barack Obama, son "débiles y no efectivos".

Un día antes, al término de una reunión del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, consideró "absolutamente inaceptable" el ensayo con misiles balísticos y prometió que su país actuará en respuesta.