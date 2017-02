La genial cuenta que consigue que Trump pinte como un niño en lugar de firmar órdenes ejecutivas

Donald Trump lleva camino de convertirse en el presidente más odiado de la Historia de Estados Unidos. La llegada a la Casa Blanca del republicano no ha sido acogida precisamente con entusiasmo y miles de personas en todo el mundo se han echado a la calle para protestar contra las propuestas que está impulsando el político ultraconservador: desde el levantamiento de un muro en la frontera con México a la firma del decreto para frenar temporalmente la llegada de refugiados e inmigrantes procedentes de países de mayoría musulmana.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. La irrupción de Donald Trump en el panorama político mundial ha sido una bendición para el ingenio humano y, por ende, para internet. Como sigamos así, Trump va a terminar convirtiéndose en un meme andante. La última genialidad que ha visto la luz ha sido Trump Draws, una cuenta de Twitter que, tal y como dice su nombre en inglés, ha puesto al presidente de Estados Unidos a pintar cosas.

Los creadores de esta genialidad han aprovechado un momento captado por las cámaras en el Despacho Oval en el que el presidente mostraba una de las primera órdenes firmadas durante su mandato para sustituirla por gifs con dibujos realizados por un niño. En los tres días que lleva funcionando la cuenta han publicado nueve tuits. ¿Resultado? Más de 240.000 seguidores.

Un político mostrando a las cámaras una imagen, un gráfico o un texto escrito es el cebo perfecto para ser 'troleado'. Lo hemos visto en multitud de ocasiones en nuestro país. Así que la imagen de Trump está dando para mucho más que para que pinta como un niño. Internet, gracias una vez más, por tanto.

And #trump so proudly showing off his awesome collection of #pokemon cards. @paul_beahan pic.twitter.com/BcndkOmp0A