Albiol compara a Puigdemont con Maduro y llama a la ANC "policía religiosa"

El líder del PP catalán, Xavier García-Albiol, ha advertido este domingo de que la comunidad internacional "aisla y margina" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al igual que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su afán de confrontación y de saltarse el Estado de derecho.

En un acto sobre empleo juvenil en la sede del PP en Barcelona, Albiol ha replicado la versión esgrimida por dirigentes del PDeCAT, en el sentido de que el Gobierno ha frustrado los contactos internacionales del suspendido viaje de Puigdemont a Marruecos, asegurando que los que han "reventado" la visita han sido los dirigentes del ejecutivo catalán, "con su comportamiento".

"Con los radicales que pretenden un golpe de Estado sin armas, ningún jefe de Estado serio pretende hacerse una foto y reunirse con ellos", ha alertado Albiol.

El dirigente del PPC ha ironizado sobre el apoyo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al proceso independentista catalán, después de que esta semana se hubiese fotografiado con una estelada.

LA ANC: "POLICÍA RELIGIOSA"

Albiol también ha alertado sobre el "nacionalismo totalitario" en Cataluña, donde los independentistas buscan un "golpe de Estado sin armas" a través de la ocupación de estructuras básicas que propugna la ANC, que ha comparado con una "policía religiosa".

En su intervención en un acto sobre empleo juvenil, Albiol ha sido contundente con la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que se ha convertido, a su juicio, en una especie de "policía religiosa" como la que existe en algunos países musulmanes y que está al servicio del gobierno de la Generalitat para vigilar "que todo el mundo vaya por el camino adecuado".

"Son organismos de personas fanatizadas por este proceso que no dudan en poder justificar el uso de actos no físicos pero sí violentos para llegar a su objetivo", ha advertido Albiol, que ha puesto como ejemplo lo que considera una apuesta de la ANC por, llegado el caso, ocupar estructuras básicas y estratégicas del Estado en Cataluña si no se acepta el referéndum independentista, lo que cree que "abre la puerta" a actos violentos.

"El siguiente paso es que los cachorros de la CUP salgan a atacar las sedes del PP y de Ciudadanos", ha advertido Albiol, que ha garantizado que el Gobierno tiene muy claro que "más allá de las amenazas y de la situación de conflicto" que está buscando la Generalitat con el proceso independentista, el ejecutivo de Mariano Rajoy va a responder "con firmeza y con la razón que da el Estado de Derecho".

Según Albiol, al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, "les encantaría ver entrar al Ejército por la Diagonal". "Pero les digo que el Ejército no a entrar por la Diagonal, no hace falta. El Gobierno tiene un arma que le da la razón: el Estado de derecho, la libertad y la democracia", ha exclamado.

El líder del PP catalán ha pedido a los dirigentes independentistas que sean "coherentes" y no busquen "excusas o culpas a 600 kilómetros" (en alusión a Madrid), cuando "los responsables de esa marginación, de esa exclusión internacional, únicamente son ellos"