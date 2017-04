Rajoy bromea sobre Iglesias: "No presentaré moción de censura contra él, no me conviene"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ironizado sobre la moción de censura contra él anunciada por Pablo Iglesias y ha asegurado que no va a presentar ninguna contra el líder de Podemos porque no le conviene.

Rajoy se ha referido a ese anuncio en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que acordó las líneas de negociación con el Reino Unido para hacer efectivo el Brexit.

El jefe del Ejecutivo ha dicho también irónicamente que ha estado muy atento al anuncio de Iglesias y ha visto que ahora va a consultar entre sus afiliados si presenta o no la moción de censura.

"Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra Iglesias. No me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido", ha recalcado.

Rechazo a Puigdemont

Rajoy se ha referido también a la propuesta de referéndum en Cataluña que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que hará llegar dentro de poco al Estado.

Rajoy ha conocido en Bruselas, donde ha participado en una cumbre europea para fijar las líneas de negociación del "brexit", las declaraciones de Puigdemont en las que ha pedido al Estado desde Granollers que "escuche y se sienta interpelado" por la última "propuesta catalana" que le hará llegar en breve el Pacto Nacional por el Referéndum.

En un primer momento, Rajoy ha señalado que contestará a Puigdemont cuando le escriba, le llame o le diga lo que considere oportuno, ya que cree que no tiene ningún sentido responder ahora a algo que no le ha transmitido personalmente.

Ha lamentado asimismo que haya sido imposible negociar con alguien que sólo quiere que se haga lo que él dice.

"A mí lo único que me ha planteado el señor Puigdemont es que quiere hacer un referéndum, y yo le he dicho que el presidente del Gobierno ni puede hacer un referéndum porque no es el titular de la soberanía nacional, que le corresponde al pueblo, ni yo tampoco quiero hacerlo", ha añadido.

En ese contexto, ha reiterado que él no está dispuesto a que sobre lo que es España decida sólo una parte, y ha defendido la soberanía nacional.

"Todo lo demás es confundir, crear mal ambiente, generar problemas y dificultades", ha señalado antes de recordar que todo eso se lo ha dicho a Puigdemont "con meridiana claridad" y asegurar que el presidente de la Generalitat es consciente de que no puede ceder a su pretensión.