Rajoy desconoce que el abogado del PP ha pedido la nulidad del caso Gürtel

Mariano Rajoy no ve películas, lee novelas. El presidente del Gobierno ha reconocido este jueves en una entrevista radiofónica que no ha visto ni una sola película de las cinco que se disputan los Premios Goya que se celebran el sábado que viene. Sobre el juicio del caso Gürtel que se está celebrando en estos momentos, el líder del PP se ha mostrado sorprendido cuando el presentador le ha recordado que el abogado que representa a su partido ha pedido anular el juicio. "Francamente no estoy en ese tema. Me pilla usted. No estoy siguiendo el tema porque estoy en esos otros, los que importan a los españoles".

Cuánto tiempo más está dispuesto a seguir al frente de su partido es una incógnita que Mariano Rajoy deja en el aire. Preguntado sobre el pacto que firmó con Ciudadanos, donde se limitaban los mandatos del presidente a dos legislaturas, el presidente del Gobierno matizó al presentador. "He llegado hace tres meses". Además, puso como ejemplo a la canciller alemana Angela Merkel, que se va a presentar a unas nuevas elecciones y lleva al frente de su partido desde hace doce años. "Que elijan los ciudadanos", avanzó Rajoy, tras deslizar la idea de que tendrá que sentarse con Albert Rivera y analizar "los detalles" de su acuerdo. "Plantearme ahora lo que voy a hacer, ni siquiera sé cuándo, me parece un poco prematuro", dijo.

El líder del PP no cree que su partido esté viviendo una luna de miel con el PSOE, el partido de la oposición con el que ha conseguido cerrar acuerdos de gran calado como fijar el objetivo de déficit. Rajoy has vuelto a elogiar la figura de Javier Fernández y ha reconocido que no habla con Pedro Sánchez desde que éste dimitió como secretario general el 1 de octubre. No obstante, su objetivo es conseguir cerrar "cuatro o cinco temas que sirvan para dentro de 25 años".

Mariano Rajoy rebajó el tono cuando se le preguntó por las palabras que pronunció el miércoles Cristóbal Montoro, que tildó de "catástrofe" que los socialistas no apoyen los Presupuestos. "Voy a intentar el apoyo del PNV. Con Ciudadanos tenemos avanzadas muchas cosas".

Pocas novedades quiso adelantar el presidente del Partido Popular sobre el congreso que los conservadores celebran dentro de dos fines de semana. Sobre la posibilidad de crear la figura de coordinador general, donde todos en el partido ven el perfil de Fernando Martínez-Maillo para ocuparlo, y mantener a María Dolores de Cospedal como secretaria general, Rajoy abrió esa puerta. "No es la primera vez, puede haber una segunda vez. O no. Ya veremos". Tampoco quiso desvelar cuál es su posición sobre el debate abierto en el seno de su partido sobre la necesidad de regular la maternidad subrogada. "Yo no puedo como presidente fijar posiciones. Las fijaré si lo considero en el propio debate".