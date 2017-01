Nadal - Federer, cara a cara

Hace más de 15 meses que Rafael Nadal y Roger Federer no se cruzan en un torneo oficial. La última vez fue ya hace demasiado, en Basilea, en octubre de 2015, sobre superficie dura e indoor. Entonces, como no podía ser de otra forma fue en la final y el vencedor fue el suizo. Final que se repetirá en Melbourne, en el Abierto de Australia, en un grande, algo que no sucedía desde la final que ambos protagonizaron en Roland Garros en 2011, donde venció el manacorense. Un resultado que, de repetirse, elevaría a 15 las victorias del español en los torneos de Grand Slam.

Mucho ha cambiado todo desde aquella final de Basilea. Tanto que cuando el domingo Nadal y Federer salten a la central de Melbourne habrá que fijarse dos veces para creer lo que ven. En la primera final de un grande de 2017 no estará Novak Djokovic ni tampoco Andy Murray, los grandes dominadores del ránking mundial ahora mismo. Tampoco los 'young guns': ni Raonic ni Wawrinka ni Nishikori... Y menos aún Grigor Dimitrov, al que Nadal eliminó en semifinales en un partido épico, a cinco sets, en cinco horas.

Se antojaba inimaginable que Nadal y Federer pudieran protagonizar esta final, aunque nadie supo vislumbrar que su rivalidad alcanzaría tales cotas en la historia del tenis y del deporte en general cuando se enfrentaron por primera vez en la segunda ronda del Masters de Miami en 2004. Por cierto, aquel partido también lo ganó Nadal.

Desde entonces se han enfrentado en un total de 34 ocasiones, con 23 victorias para el español y 'sólo' 11 para el suizo (68% vs. 32%). Y es que desde aquella final de 2011 en París, Federer sólo ha sido capaz de ganar 3 de los 9 partidos que les han enfrentado. Algo contradictorio en el historial del quien puede ser considerado como mejor jugador de todos los tiempos pero que nunca consiguió doblegar a Rafael Nadal.

HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS