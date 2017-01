Así reaccionó Twitter a la victoria de Rafa Nadal: “Eres el más grande”

Rafa Nadal es “eterno”, una “leyenda”, un “mito”, el “mejor de todos los tiempos”… todo esto se ha podido leer en las redes sociales durante este viernes, fecha en que el tenista español ha certificado su pase a la final del Abierto de Australia -donde se medirá a Roger Federer- tras derrotar a Dimitrov (6-3, 5-7, 7-6, 6-7 y 6-4). Una hazaña más a su exitosa carrera, la que será su 21ª final de un Grand Slam y la primera en casi tres años (desde la de Roland Garros 2014).

El #VamosNadal se ha convertido en la primera Tendencia en España y todo tipo de personalidades del deporte, la política y la cultura han felicitado a Rafa tras el partido. En total, han sido 4 horas y 56 minutos de juego, un esfuerzo descomunal y una victoria con la que cualquier aficionado podrá disfrutar de su vida. De ahí tanto elogio y tanto piropo. EL ESPAÑOL recoge una selección de todos ellos. Todo sea para que el #VamosRafa siga latiendo en Internet a la espera de la gran final. Y entonces ya se verá.

Vaya partidazo!! What a match! Bravo @RafaelNadal ! #BestFinalPossible @AustralianOpen Vamos! 🇪🇸

WOW! what an incredible match @australianopen nadal vs dimitrov semifinal! #vamosrafa#ausopen