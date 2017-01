Rafa Nadal acaba con Dimitrov y se medirá a Roger Federer en la final del Abierto de Australia

Un cuerpo descansa en el suelo con las lágrimas a punto de salir, como no podía ser de otra manera. Es una consecuencia de 4h56m, de una guerra como pocas, uno de los mejores partidos de la última década seguro. Es Rafael Nadal derrotando 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 y 6-4 a un brillantísimo Grigor Dimitrov, que ya está para pelear por todo. Es Rafael Nadal ganando de nuevo una semifinal de Grand Slam, aguantando a un rival indomable durante varios tramos del partido. Es Rafael Nadal llegando a su final número 21 de un grande, la primera en casi tres años (Roland Garros 2014). Es Rafael Nadal jugando su mejor tenis, el de las tardes que parecían enterradas por el ciclo natural de la vida. Es Rafael Nadal dando una lección de deseo, garra y competitividad, recompensa al trabajo duro, para que la aprenda el mundo entero. Es Rafael Nadal citándose con su pasado, que ahora vuelve a ser su presente. Bienvenido a la final del Abierto de Australia, bienvenido al paraíso y al infierno, bienvenido a un partido a muerte el próximo domingo con Roger Federer, de aroma clásico y consecuencias históricas.

