Las gemelas Sánchez Alayeto protagonizarán la final del Abierto de Valladolid de pádel junto a Alejandra Salazar y Marta Marrero

Se reeditaba la última final femenina del Estrella Damm Barcelona Master, cambiaba el escenario y la ronda, en esta ocasión la Plaza Mayor de Valladolid era testigo del duelo de semifinales entre Mapi y Majo Sánchez Alayeto y Gemma Triay y Lucía Sainz. El duelo empezaba de la manera que seguro hubieran planeado en el mejor de los escenarios las hermanas Sánchez Alayeto, pues rompían el primer saque de Lucía Sainz y se colocaban con un break de diferencia desde el inicio.

Se las arreglarían las chicas de Jorge Martínez para poner a buen recaudo su saque durante los siguientes juegos, y conseguir romper de nuevo el siguiente de sus oponentes. Instauraban una diferencia de dos breaks poniendo el 4-2 en el marcador. Si bien Lucía y Gemma conseguían recuperar una de esas dos roturas, con el 5-3 en el marcador, las gemelas volvían a asestar un golpe sobre el saque de sus rivales para cerrar el set en 6-3 y poner fin a la primera manga en algo más de 45 minutos.

En el segundo, la igualdad se adueñó del partido, del juego y como no podía ser de otra manera del marcador. En el momento en el que se producía un break, al instante llegaba el contrabreak. Lucía y Gemma alcanzaban la contundencia y la regularidad que no habían podido encontrar en el primer envite del partido. Como sucediera en Barcelona, las jugadoras de Pablo Aymá obligaron a las actuales número uno del ranking World Padel Tour a emplearse al máximo, como no podría ser de otra manera en una semifinal. Alargaron la contienda hasta el último suspiro del encuentro, cuando con 5-4 terminaron decidiendo las jugadoras zaragozanas para colocar la diferencia justa y terminar con el partido poniendo el 6-4.

Quedaba por decidir una plaza en la gran final de la capital pucelana y esta saldría del enfrentamiento entre la pareja dos y la pareja tres del ránking World Padel Tour. Patty Llaguno y Eli Amatriaín frente a Alejandra Salazar y Marta Marrero. Desde el principio, las jugadoras de Juan Alday dejaron en la pista sensaciones mucho más positivas de las que consiguieron encontrar Patty y Eli.

Si bien el marcador terminaba reflejando una diferencia que quizás no se corresponde con la distancia real en el ránking, lo cierto es que las jugadoras de Neky Berwig no encontraron ni un solo resquicio por el que hacer daño a Marta y Ale, que en poco más de 25 minutos habían roto en dos ocasiones el saque de sus rivales y colocado un abultado 5-0 en el marcador. El primer set se estiraría lo suficiente para que Patty y Eli estrenaran su casillero, pero no como para que pudieran reaccionar y evitar lo inevitable: 6-1 para la pareja Salazar-Marrero.

Intentarían esa rebelión en la segunda manga. Pelearían por continuar en el encuentro y forzar el tercer set. Pero el guión del partido lo tenía escrito en su libreta Juan Alday y como si de su propio largometraje se tratara las número 2 del ránking iban a conseguir sacar aún más de la pista a Patty y a Ely. Los juegos se sucedían y con ellos las roturas de servicio. En esta ocasión, la contundencia de Alejandra y Marta fue aún mayor, cerrando el partido con un incontestable 6-0 para acceder cargadas de moral a la final del Valladolid Open y medirse a las gemelas Sánchez Alayeto por el cuarto título de la temporada. Desde las 9:30 de la mañana en directo, gratis y para todo el mundo en Gol.