El pádel ya luce en Valladolid: así quedan los octavos de final

La Plaza Mayor de Valladolid inauguraba su circunstancial cometido de albergar sus primeros duelos del Valladolid Open 2017. Comenzaban las batallas por los octavos de final. El primer duelo de la mañana lo protagonizaban Aday Santana y Álvaro Cepero frente Matías Marina y Francisco Gomes. La solidez de Cepero y Santana marcaba la pauta del duelo en su arranque.

Los tres primeros juegos caían del lado del canario y el gaditano, que terminarían cerrando el primer set con una renta de 6-3. Los jugadores que dirige Gastón Malacalza lograban equilibrar la lucha en el segundo, defendiendo con mayor solvencia su saque, y arrebatando el de los hombres de Horacio Álvarez Clementi en el sexto juego del segundo set. Esa ventaja les llevaba a vencer en el segundo episodio por 6-3 logrando otro break en el noveno juego. Cepero y Santana reaccionaron en el tercer set, logrando un break en el cuarto juego que les serviría para cerrar su pase a los octavos con un 6-3 tras casi 2 horas de duro enfrentamiento.

A esa misma hora en el Club Raqueta de Valladolid, daba comienzo el duelo entre Raúl Díaz y Raúl Marcos frente a Javier Escalante y Toni Bueno. Un duelo con una pareja dominadora, que no dio opciones a sus rivales, Bueno y Escalante no tardaron en poner rumbo a octavos a toda velocidad. Un 6-2 ponía a su favor la primera manga y en la segunda, un 6-1 cerraba el pase a la siguiente fase a costa de la dupla madrileña que no encontró respuesta al juego de sus oponentes. En menos de una hora, Bueno y Escalate se plantaban en octavos.

Uno de los encuentros a priori más igualados y apasionantes de estos dieciseisavos lo protagonizaban Adrián Allemandi y Ramiro Moyano frente a Uri Botello y Fernando Poggi. Comenzaron más entonados los jugadores que dirige Rodrigo Ovide, que conseguían quebrar el saque de sus oponentes en el cuarto juego. Con un Moyano cada vez más animado a pegar y con Allemandi desbaratando cualquier reacción de Botello y Poggi. Con 4-1 el neuquino y el platense se asomaban a la primera manga. Un set que acabarían cerrando por 6-3 tras 37 minutos de encuentro.

Moyano y Allemandi no alteraron su rumbo en el segundo set del encuentro. Un episodio más disputado, pero que terminaría decantándose de su lado, gracias a un break de diferencia que los argentinos supieron defender con eficiencia. Un 6-4 suponía su primer triunfo como pareja en su segunda comparecencia unidos.

Cerrarían la sesión matinal en el Club Raqueta Valladolid, Federico Chingotto y Juan Tello ante Jordi Muñoz y Federico Quiles. Después de dejar claro en la previa, que no había venido a conocer Valladolid, Tello y Chingotto han vuelto a dejar claro que su nivel sigue creciendo. Ante Muñoz y Quiles una pareja de contrastado prestigio, fueron capaces de mantener el ritmo, e imponer su juego. Aprovechando las ocasiones de rotura a la perfección y con Fede Chingotto llevando el tempo, Tello se encargaría de ponerle la pegada al duelo. Un doble 7-5 en poco más de una hora y 10 minutos de encuentro, colocaba al binomio argentino en la siguiente ronda del torneo pucelano.

Pedro Alonso-Martínez y Javier Ruiz frente a Agustín G. Silingo y Maxi Grabiel. Bajo un sol de justicia, los primeros juegos del duelo marchaban con relativa paridad. Hasta el quinto, donde la pareja española a las órdenes de Ramiro Choya conseguía un break que les concedía la primera ventaja del set. Una renta suficiente para dominar el episodio por 6-3 en 41 minutos de partido. Espoleados por el buen resultado del primer set, Ruíz y Alonso mantuvieron el ritmo en el segundo set, minimizando las armas de sus oponentes.

Otra rotura en el cuarto juego, colocaba al madrileño y al granadino con un 3-1 a su favor rumbo a los octavos. En el séptimo juego de la segunda manga, conato de reacción por parte de Silingo y Allemandi, que recuperaban el saque perdido, pero en el octavo, contrabreak de Ruíz y Alonso que les ponía al borde de los octavos con 5-3. Al final el tie break (7-6) decidió para el lado de los jugadores de Ramiro Choya, que se clasificaban así para la ronda de las 16 mejores parejas.

Rafael Méndez y Javier Valdés González se veían las caras frente a Pablo Lijó y Guillermo Lahoz. La primera comparecencia en cuadro del chileno Valdés, se iba a saldar con derrota ante una pareja que vive en Valladolid su segunda prueba tras su reciente vinculación. Un 6-3 y 6-4 colocaba al madrileño y al gellego en la siguiente fase del torneo y acababa con el suelo vallisoletano de Méndez y Valdés.

El segundo turno en la central de la Plaza Mayor citaba a Víctor Ruíz y Gonzalo Rubio ante una dupla en racha, Gonzalo Díaz y Luciano Capra. No obstante iban a ser el murciano y el sevillano quienes iban a dominar los tres primeros juegos del arranque del partido. Reacción de los hombres entrenados por Gustavo Pratto, que llevarían la primera manga hasta el tie break. En la muerte súbita, Rubio y Ruíz estuvieron más certeros para apuntarse la primera manga (7-6).

Acusaron Godo y Lucho el golpe de perder el primer episodio tras más de una hora y 7 minutos de batalla. Y en el arranque de la segunda, los jugadores dirigidos por Severino Iezzi conseguían otro break tempranero para colocarse en ventaja. Contra las cuerdas, Godo y Lucho dieron lo mejor de sí para abocar el partido a la tercera manga. Tras dos horas de batalla y un 7-5 en el segundo para los argentinos, el partido se decidiría en el tercero.

Lucho Capra WPT

Esa tercera manga, comenzaba con la inercia con la que finalizó la segunda con Díaz y Capra dominando los tres primeros juegos y sumando su primer break del set. Las fuerzas estaban al límite y el físico de los jugadores comenzaba a pasar factura. Con 3-0 en contra y tras pedir fisio a pista Gonzalo Rubio, llegó otra reacción de los españoles que conseguían recuperar el saque perdido para volver a equilibrar el duelo. Un equilibrio efímero, puesto que Díaz y Capra conseguían otro break en el sexto juego, cerrando el duelo con un 6-3 pasadas las dos horas y 40 minutos.

En busca de un lugar en los octavos Gabriel Reca y Javier Concepción se enfrentaban a Cristian Germán Gutiérrez y Aris Patiniotis. De nuevo Reca y Concepción conseguían billete a octavos valiéndose de sus mejores armas, el control y toque exquisito de Reca y el poderío en el remate de Concep. Un 6-3 en el primero les ponía en el camino. Los jugadores dirigidos por Leo Padovani reaccionaron el la segunda manga que necesitaría de un tie break, que de nuevo cayó del lado del binomio hispano argentino (7-6)

La penúltima cita en la Plaza Mayor reunía a Alejandro Galán y Juan Cruz Belluati frente a Adrián Blanco Antelo y Diego Ramos. Galán y Belluati tomaban la primera renta con una rotura en el tercer juego. Los hombres dirigidos por Mariano Amat pusieron rumbo al set con otra rotura producto del control del zurdo Belluati y la solvencia en la pegada de Galán. Con un 6-3 en 40 minutos el binomio hispano argentino ponía un pie en los octavos. El calor del público empujaba al uruguayo Ramos, aficando en Valladolid. Un ánimo que les sirvió para plantar cara pese al dominio de Galán y Belluati que llegaron a consumar 2 breaks para terminar cerrando con 6-4. De nuevo la joven pareja se presentaba esta campaña en la instancia de los octavos.

Uno de los duelos más duros de toda esta jornada, llevaría el sello de Alex Ruíz y Sebastián Nerone frente a Borja Yribarren y Guga Vázquez. Tras una igualada primera manga, que cayó en el tie break del lado de Yribarren y Vázquez (7-6). En la segunda Ruíz y Nerone encontraron el camino para doblegar a sus rivales por 6-3. En el tercer episodio de nuevo un break servía de salvoconducto a los jugadores de Rodrigo Ovide para cerrar el encuentro con un 6-4 con billete a la siguiente ronda.

La actividad en el Club Raqueta de Valladolid bajaba el telón con el duelo entre Juan Lebrón y Marcello Jardim frente a Ignacio Gadea y Germán Tamame. La pareja hispano argentina, conseguía dar la sorpresa con remontada incluida. Tras perder el primer set por 6-2. Tamame y Gadea conquistaban el segundo set por 6-3 y el tercero con un 6-4 que les ubicaba en la siguiente instancia del torneo.

Franco Stupaczuk. WPT

El cierre de la jornada de miércoles corría a cargo de Martín Sánchez Piñeiro y José Antonio García Diestro ante Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez. Los hombres de Carlos Pozzoni conseguían llevarse el primer episodio con un break en el décimo juego tras una pertinaz igualdad. Un 6-4 tras más de 40 minutos servía de pista para lo que restaba por ver en el segundo set del encuentro. La solidez de Diestro y Piñeiro ante la creatividad de la dupla aregtnina. Seis juegos de la segunda manga y ningún break. Hasta el octavo no lo lograrían el chaqueño y el marplatense, que tras consolidar con su saque terminaron resolviendo por 6-3 tras poco más de una hora y quince minutos de enfrentamiento.

Cuadro femenino: también definido el cuadro de octavos

La primera pareja del cuadro femenino en sellar su billete a los octavos fue la formada por Vanesa Alonso Rodríguez e Isabel Domínguez Munaiz que con un doble 6-2 dejaban fuera de la competición a Delfina Brea y Sara Pujals.

Beatriz González y Elena Ramírez se veían las caras frente a Lorena Alonso y Noelia Márquez. El primer set caía del lado de González y Ramírez por 6-3. Pero esa diferencia se evaporó en el segundo que necesitó de la muerte súbita para conocer a sus dueñas. De nuevo el duo González-Ramírez se llevaría el gato al agua con un 7-6 que servía para estar en la ronda de las 16 mejores parejas.

Un choque con alternativas para ambas parejas protagonizaron Carla Mesa y Lucía Martínez Gómez frente a Tamara Icardo y Paula Josemaría Martín un primer set dominado por Icardo y Martín por 3-6, abría las puertas al dominio definitivo de Martínez y Mesa que vencían con un claro 6-1 en el segundo y un 6-2 en el tercero.

Pase a octavos para Cynthia Pérez Domenech y Andrea Medina, ambas lo conseguían tras vencer a Teresa Anillo y Marta González de La Fuente por un 6-3, 2-6 y un final de infarto decidido en el tie break por 7-6.

Paula Eyheraguibel. WPT

Alba Galán y María Del Carmen Villalba protagonizaban un debut sólido y contundente frente a Filipa Mendonça y Ainhoa Rico Martín. En poco más de una hora, las jugadoras dirigidas por Ramiro Choya, solventaban su presencia en la siguiente fase con un claro 6-1 y 6-2, demostrando que vienen a Valladolid a por todas.

Duelo igualado, intenso y durísimo para el estreno de Marta Ortega y Ariana Sánchez frente a Ana Catarina Nogueira y Valeria Pavón. El primer set se decidía por un sólo break de diferencia 7-5 a favor de las jugadoras de Rodrigo Ovide, que encontraron férreos argumentos en sus rivales. La argentina y la portuguesa terminarían cediendo en la segunda manga por 6-4 demostrando que no existen trámites ni siquiera en los primeros compases del cuadro.

Uno de los enfrentamientos más exigentes de la jornada sería el que mediría a Nela Brito y Teresa Navarro ante Verónica Vírseda y Nuria Rodríguez. La argentina y la granadina hacían valer el ranking para llevarse el primer set por 4-6. Pero la última palabra sería para Virseda y Rodríguez, que amarraban su segundo pase a octavos de la temporada dando la vuelta al marcador para dejarlo en 4-6 / 6-4 / 6-1

Carolina Navarro y Cecilia Reiter se estrenaban en el torneo ante Idoia Martín y Clara Teresa Siverio para cerrar por la vía rápida su primer envite en tierras vallisoletanas. Resultado sólido de 6-0 / 6-2 y camino directo a los octavos de final.

El siguiente turno mediría a Sandra Hernández y Ana Fernández de Ossó ante Sofia Araújo y Silvia López Vidal, que venían de firmar un camino limpio en la previa. La mallorquina y la sevillana imponían su experiencia en cuadro para poner la rúbrica al pase a la siguiente fase por 6-2 / 6-2.

El resultado más abultado lo escribirían Cata Tenorio y Victoria Iglesias en su duelo ante Alicia Lilian Berl e Inés Muñoz. Las semifinalistas del Estrella Damm Barcelona Master no daban ninguna opción a las rivales para dejar el luminoso en 6-0 y 6-1.

Marta Talaván. WPT

Tampoco sufrieron para llevar el control del partido Ángela Caro y Marta Talaván en el choque de dieciseisavos de final ante Maite Gabarrús y Andreína de los Santos. Caro y Talaván agarraban pronto las riendas del partido para no dejarse sorprender y dejar la ficha del partido en 6-2 / 6-2.

El último billete a los octavos lo comprarían Paula Eyheraguibel y Aranzazu Osoro, con un 6-2 / 6-1 ante Araceli Martínez y Estela Francés.