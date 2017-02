Lo que sabemos y lo que no del ‘caso Lucas Hernández’

Han pasado las pertinentes horas como para que el ‘caso Lucas Hernández’ encuentre reposo. O, al menos, así será durante este fin de semana en el que su equipo, el Atlético de Madrid, disputa su partido de Liga contra el Leganés (18:30 horas). Una vez que el jugador y su novia han sido puestos en libertad e imputados, es tiempo para recapitular, poner en orden todo lo ocurrido y explicar qué pasará a partir de ahora. ¿Qué sabemos y qué no? EL ESPAÑOL repasa cronológicamente los hechos antes de que este particular culebrón avance camino de su segundo capítulo, independientemente de cómo acabe la historia.

LO QUE SABEMOS

¿Cuándo empieza todo?

El incidente tiene su origen en la madrugada del jueves al viernes. Lucas Hernández, tras haber estado cenando con unos amigos, habría llegado a su casa a las 02:00 horas. Y lo habría hecho, según las primeras informaciones, en estado de embriaguez. Habría discutido con su novia y ésta le habría rayado el coche. Él le habría pedido entrar en casa para no hacer ruido y ella habría reaccionado mal. A partir de ahí, lo que declara el jugador es que la cogió del brazo, ésta se cayó y se hizo heridas. El futbolista trató de ayudarla y ella no quiso. De hecho, llamó a la policía confesando que su pareja le había pegado y el futbolista fue arrestado por la Policía Local de Las Rozas, que después lo trasladó a dependencias de la Guardia Civil.

¿Qué le ocurre a él?

Lucas Hernández pasó la noche en dependencias de la guardia civil y no pudo acudir al entrenamiento que tenía programado el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva Wanda Majadahonda a las 11:30. A esa hora, de hecho, el jugador ya había sido trasladado al juzgado número 7 de Majadahonda, donde estuvo retenido por presuntos malos tratos hasta las 15:30 horas, cuando fue puesto en libertad. En este lapso de tiempo se celebró un juicio rápido en el que la magistrada Elena Garade decretó libertad con cargos para el jugador e imputó a ambos.

¿Qué le ocurre a ella?

La novia de Lucas Hernández, tras llamar a la policía a las 02:00 horas y ver cómo se llevaban a su pareja arrestada de la urbanización Molino de la Hoz de Las Rozas, donde viven, fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en una ambulancia, pero pronto fue dada de alta debido a que tan solo presentaba heridas leves. Posteriormente, también fue detenida, pero fue puesta en libertad poco después. La presunta víctima no ha puesto de momento ninguna denuncia contra su pareja, por lo que todas las actuaciones judiciales se están realizando de oficio.

¿Qué es lo próximo?

La magistrada Elena Gerade, después del juicio rápido realizado en el juzgado número 7 de Majadahonda este viernes, ha imputado a los dos. Ambos presentaban lesiones, aunque todas ellas leves. Está previsto que declaren de nuevo el próximo lunes.

¿Qué ha dicho el club?

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios después del entrenamiento, que estaba fijado para las 11:30 horas en la Ciudad Deportiva Wanda Majadahonda. Entonces, ni él ni el departamento de comunicación quisieron pronunciarse al respecto. El técnico rojbilanco reconoció, ante las preguntas de los periodistas, “que no tenía información y que, por tanto, no le parecía correcto opinar sobre algo de lo que no sabía”. Y así acabó su declaración, sin que la entidad diera la convocatoria, que normalmente se reparte entre las 13:00 y las 14:00 horas del día previo al partido.

El club, sin embargo, sí que se pronunció este viernes antes de las 18:00 horas. En un comunicado oficial, pidió “respeto por la presunción de inocencia” del jugador, reconoció que no hará ninguna valoración hasta que “la Justicia no aclare lo sucedido” y mostró su “repulsa y condena a cualquier tipo de violencia”, pero dijo “ser consciente de la gravedad de una acusación de este tipo” y reclamó “el máximo respeto y que no se prejuzgue a nadie antes de que se aclaren los hechos”.

Finalmente, el club hizo pública la convocatoria para el partido contra el Leganés (18:30 horas) y no incluyó al defensa central a pesar de que el equipo sólo cuenta con dos defensas centrales: Godín y Savic. Giménez está lesionado y es baja los dos próximos meses.

LO QUE NO SABEMOS

¿Hubo realmente malos tratos?

A fecha de hoy, Lucas Hernández es inocente. Su detención, en principio realizada por presuntos malos tratos, puede que se haya debido, simplemente, a una pelea entre ambos. No obstante, le corresponde a la justicia aclarar lo sucedido. Hasta entonces, no se le puede acusar de nada. De hecho, ni siquiera la víctima ha puesto una denuncia. Eso queda por resolver.

¿Cuándo volverá a jugar y a entrenar con el Atlético?

Eso también está por ver. Lucas Hernández no entrenó con el grupo este viernes y no entró en la convocatoria para el partido contra el Leganés. ¿Cuándo regresará a los entrenamientos? En principio, salvo que el jugador lo pida o el club así lo estime, debería volver a ejercitarse el domingo -en el caso de que así lo quiera Simeone- o la próxima semana. Y, mientras no se demuestre lo contrario, podrá seguir jugando, así que debería estar en la convocatoria para el partido de semifinales contra el Barcelona de Copa del Rey. Al fin y al cabo, es uno de los defensas más prometedores de la Liga. La pasada temporada, en total, disputó 21 partidos y ésta ya lleva 11, actuando como central y lateral izquierdo.

¿Cómo afectará este incidente al jugador?

Probablemente ni siquiera lo sepa él mismo. Lucas Hernández salió del juzgado número 7 de Majadahonda a las 15:30 horas y después se fue a descansar. A partir de ahí, tampoco se sabe si saldrá a dar explicaciones en público. En otros casos de escándalos, como por ejemplo el de De Gea mientras se encontraba en la convocatoria de la selección, algunos jugadores han decidido por sí solos salir y aclararlo todo delante de los medios. ¿Lo hará el francés? Lo dicho, eso también queda por resolver.