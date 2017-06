Mourinho, un año después de llegar a Manchester, sigue viviendo en un hotel por 929 euros la noche

José Mourinho no ha querido buscar casa en Manchester. Su idea es la de no pasar demasiado tiempo allí y, por tanto, ha decidido seguir viviendo en un hotel. Al menos, de momento. En su primer curso en Old Trafford, ha optado por ser inquilino permanente de una habitación de hotel, tal y como publica el diario sensacionalista ‘Daily Mail’. La noche le cuesta al portugués 929 euros por noche. Es decir, una barbaridad para cualquier persona normal, pero no para él, que ganaría, según la prensa británica, 23 millones de euros al año.

A pesar de vivir en un hotel, Mourinho ha respondido a las expectativas en su primera temporada con el Manchester United: ha ganado tres competiciones (Copa de la Liga, Community Shield y Europa League). Es decir, ha clasificado a los ‘red devils’ para la Champions League y ha cumplido con el objetivo prioritario que tenía al llegar a la ciudad del norte de Inglaterra.

Tras esta temporada, el portugués está intentando reforzar el equipo para el próximo curso, porque si bien su primera temporada en el United no ha sido del todo mala, lo cierto es que tampoco ha sido buena: ha quedado fuera de los cuatro primeros en la Premier League y, sobre todo, no ha competido tal y como se esperaba.

Entre los objetivos de Mourinho está Morata, que le habría dado el sí. ¿El problema? La cláusula del jugador, que ronda los 120 millones de euros (frente a los 90 que están dispuestos a pagar los ingleses). En cualquier caso, la operación podría incluir también a James, que también gustaría de irse al Manchester, o a De Gea, que podría reducir el coste de los fichajes (tanto por una parte como por otra).