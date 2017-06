El test de los campeones: Sergio Rodríguez, Javier Gómez Noya y Lydia Valentín

A Sergio Rodríguez, Lydia Valentín y Javier Gómez Noya les va que ni pintado el lema “Persigue tu sueño, supera los obstáculos”. Los tres lo han pasado mal en algunos momentos de sus carreras (la suplencia, las medallas que se quedaron en el tintero por las trampas de las rivales, una licencia retirada), pero han sabido resurgir de sus cenizas y volver más fuertes a la competición. Los éxitos y la vida, a base de esfuerzo, pasión y sacrificio, les han acabado sonriendo. Todos lo dejaron claro este miércoles en la sede del Comité Olímpico Español (COE) con motivo de un acto de Bridgestone.

EL ESPAÑOL aprovechó el evento para que estos tres grandes exponentes del deporte nacional participasen en un test distendido y calmado, como recomienda la llegada del calor. ¿Qué harán en verano? ¿Tienen alguna serie pendiente? ¿Hay alguna disciplina ajena a la suya que les habría gustado practicar? A la palestra, estas y otras respuestas.

SERGIO RODRÍGUEZ

Lugar de vacaciones

Sergio Rodríguez: “He tenido mucho tiempo para ir a muchos sitios. En general, Madrid, Alicante (mi mujer es de allí) y Tenerife”.

Qué hace en vacaciones

SR: “Descansar, estar con mi familia y amigos, disfrutar de mi hija y de mi mujer (al final, durante el año es muy complicado. En la NBA, de seis meses estás prácticamente tres fuera de casa), recuperarme de lesiones… Empiezo a entrenar el lunes y continuamente iré subiendo el ritmo hasta que empiece con la selección”.

Libro pendiente

SR: “He visto ahora el de Javi (Gómez Noya) y lo voy a comprar. Me gustaría leerlo”.

Serie pendiente

SR: “Tenía que ver House of Cards”.

Cuál es la mejor canasta que le ha metido a la vida

SR: “Tener la mujer que tengo y mi hija. Esas son las dos cosas que he podido elegir. Y ellas me han seleccionado a mí (risas). He tenido mucha suerte con los padres que me han tocado, mi hermano, mi familia y mis amigos”.

Deporte frustrado

SR: “Tengo muchos. Me encanta hacer deporte. Es verdad que el baloncesto siempre fue el que más practiqué, pero me gustan muchísimo el fútbol, el tenis, el ciclismo… E ir al gimnasio a ponerme fuerte, aunque tampoco lo hacemos mucho (risas)”.

Lydia Valentín

Lugar de vacaciones

Lydia Valentín:"Me voy de vacaciones después del campeonato de España y me quiero ir a Menorca".

Qué hace en vacaciones

LV: "Suelo estar con mis amigas, dormir mucho (hasta que el cuerpo aguante), comer lo que me apetece y descansar".

Libro pendiente

LV: "Es posible que me lleve algún libro de vacaciones. Ahora estoy leyendo uno, pero no me sé el nombre. Es español y de autoayuda. Lo terminaré".

Serie pendiente

LV: "He comenzado hace una semana Narcos y me gusta mucho".

Cuál es el mejor peso que le ha levantado a la vida

LV: "Hacer las cosas por mis propios medios. Tener la valentía de seguir, de tener objetivos y de que nunca se me hayan quitado de la cabeza. Hay personas que lo han dejado, que se han quedado por el camino y que después lo han dejado. Entonces, para mí, el haber seguido pese a las dificultades es muy importante".

Deporte frustrado

LV: "El esquí. Me gustaba mucho, pero ahora con la halterofilia, por aquello de las caídas, no puedo hacerlo".

Javier Gómez Noya

Lugar de vacaciones

Javier Gómez Noya: "No lo he pensado aún porque mis vacaciones suelen ser en septiembre, pero iré a algún sitio tranquilo".

Qué hace en vacaciones

GN: "Posiblemente, no haré deporte. Me gusta estar con mis amigos y mi familia, que paso mucho tiempo fuera de casa".

Libro pendiente

GN: "Esta semana, el padre de María de Villota me entregó una biografía de su hija y seguramente será el próximo libro que lea".

Serie pendiente

GN: "Ahora mismo no estoy viendo ninguna serie, pero he estado viendo Narcos".

Cuál es la mejor carrera que le ha ganado a la vida

GN: "Superar algunos baches que me he encontrado por el camino, sobre todo, cuando me quitaron la licencia (por una anomalía en el corazón)".

Deporte frustrado

GN: "El tenis y el surf. La verdad, no he jugado al tenis, pero me hubiera gustado. De todas formas, estoy a gusto con los tres que hago en el triatlón (risas)".