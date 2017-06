Tebas: "El madridismo le ha cogido mucha rabieta a Piqué desde lo de Kevin Roldán"

Javier Tebas, presidente de la Liga, en la presentación de los XXVI Torneo de la Liga Promises, ha repasado toda la actualidad futbolística y no se ha cortado la lengua. Al ser preguntado por los pitos de Piqué, no ha dudado: "Creo que es algo que tiene que desaparecer ya. Creo que se le pita más por los mensajes al Madrid que por el tema político".

Y siguió: "Desde aquella celebración de Kevin Roldán, el madridismo le ha cogido mucha rabieta, pero creo que estas cosas hay que superarlas. Además, se ha visto que un año gana uno y luego otro", concluyó.

Gerard Piqué, de nuevo, fue pitado en un partido con la selección. En el partido contra Colombia, la Nueva Condomina aprovechó para pitarle y el central del Barça mostró su disgusto posteriormente, cargando contra la prensa: "¿Por qué le dais tanta bola?, ¿por qué no habláis más de fútbol? Esto es noticia porque queréis vosotros.La gente ya no pitaba. No es por la independencia, ¿me habéis escuchado pronunciarme sobre esto alguna vez? Vosotros hacéis las encuestas y hacéis que me vuelvan a pitar", declaró.

Gerard Piqué: "Vuestros medios son los que hacen que me vuelvan a silbar". Ole tus huevos @3gerardpiquepic.twitter.com/3H9qFpq3oH — Borja López (@MiFutbol3) 8 de junio de 2017

En cuanto al fútbol, valoró de forma positiva la temporada del Madrid: "Esto demuestra de que, a pesar de que la Premier sea superior económicamente, la Liga está por delante a nivel deportivo. Hay una gran gestión de presidentes y de sus directores deportivos, sus entrenadores... y no sólo se ve en la Champions, sino también en la Europa League y la buena actuación de nuestros equipos".

Por último, también se ha pronunciado sobre la sanción al Atlético: "Si el Atlético puede hacer algo para esquivar la sanción dentro de la legalidad y eso implica que jugadores como Vitolo sigan en España, pues mejor. La FIFA tiene sus normas, pero es una entidad privada y no puede estar sanciionando a tutiplén. Si el Atlético encuentra una fórmula, mejor".