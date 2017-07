España, favorita en el Mundial de Leyendas tras golear a Inglaterra

España partía como favorita -ineludiblemente junto a Brasil e Inglaterra- para ganar la primera edición del Mundial de Leyendas de Star sixes (cuyo patrocinador principal es StarCasino). Así lo dejaba entrever la nómina de jugadores que saltó al césped del 02 Arena de Londres. Puyol, Albelda, Mendieta, Alfonso, Salgado, Contreras, Luis García, Morientes, Capdevila… Y, con algunos campeones del mundo sobre el verde, la ‘Roja’ dejó un buen sabor de boca en su debut en este particular campeonato de veteranos que consta de una primera fase formada por tres grupos en los que se disputan partidos de 20 minutos (A, B y C), cuartos de final, semifinales y final.

La ‘Roja’ fue la primera en debutar en el Mundial de Leyendas. A las 20:30 horas, saltó al césped junto a Inglaterra, anfitriona del torneo. Y lo cierto es que no le fue nada mal. Se sobrepuso al tanto inicial de Owen y acabó goleando (4-1) con sendas dianas de Luis García (2), Alfonso y Capdevila. Y, sobre todo, con una gran seguridad defensiva. Con Puyol en defensa, España no sufrió en demasía y solventó sin problemas su partido más problemático.

The historic first goal at #StarSixes from #England's @themichaelowen! pic.twitter.com/Gx4akScdcE