Scola, Bourousis o Langford: el dinero chino también seduce al baloncesto

El mundo del baloncesto alucinó en pleno cuando Stephon Marbury cerró para siempre su etapa en la NBA, la mejor liga del mundo, y decidió probar suerte en la CBA china allá por 2010. Seguro que algunos llamaron 'loco' al dos veces All-Star, bronce olímpico en Atenas 2004 (con aquella exhibición ante España en cuartos de final incluida). O, si no se lo llamaron, pensaron que lo era. Siete años después, ahí queda su palmarés en China: tres equipos (Shanxi Zhongyu Brave Dragons, Foshan Dralions y Beijing Ducks), tres campeonatos (2012, 2014 y 2015), tres premios MVP (uno de las finales, otro como mejor extranjero de la liga y uno más del All-Star) y seis presencias en el partido de las estrellas de la competición. Quizá Marbury estaba más cuerdo de lo que parecía.

El base de Brooklyn, que a sus 40 años tiene intención de seguir jugando en el país asiático, marcó el camino a seguir para muchos. Después, en 2012, llegó Tracy McGrady: siete veces All-Star, dos veces en el mejor equipo de la NBA y máximo anotador de la liga por partida doble. Sus Qingdao DoubleStar Eagles quedaron últimos en China, pero él promedió 25 puntos, 7,2 rebotes, 5,1 asistencias y 1,6 robos por partido. Además, disputó el All-Star de la CBA y su equipo le retiró la camiseta a pesar de que McGrady sólo estuvo una temporada en China.

La retahíla de jugadores estadounidenses que siguió la estela asiática de Marbury, aparte de McGrady, no tiene fin: Alan Anderson, Wilson Chandler, Othello Hunter, Gerald Green, Kenyon Martin, Will McDonald, J.R. Smith, Gilbert Arenas, Sebastian Telfair, Chris Singleton, Michael Beasley, Metta World Peace (Ron Artest), Greg Oden… Más allá de Estados Unidos, las nacionalidades ajenas a la china apenas abundaban. Al igual que los jugadores con pasado en el baloncesto europeo.

No obstante, las cosas empezaron a cambiar la pasada temporada. Seguro que les sonará el nombre de varios de estos hombres: Darius Adams (ex Baskonia), Esteban Batista (ex Fuenlabrada y Baskonia), DeJuan Blair, Carlos Boozer, Jimmer Fredette, Loukas Mavrokefalidis (ex Valencia y Barça), Samardo Samuels (ex Barça), Josh Smith…

No cabe duda de que China empezaba a ser un mercado interesante. Pero lo será aún más el próximo curso, cuando varios jugadores de primer nivel aterrizarán en una CBA cuyos millones cada vez tienen más peso en el baloncesto. Tras echarle un vistazo a esta lista, seguro que admiten que el filón deportivo chino ya no es sólo el fútbol (Jackson Rodríguez, Hulk, Óscar…).

Luis Scola

Luis Scola este año en el homenaje del doblete del Baskonia. ACB Photo

Después de su paso por la ACB (Gijón y Baskonia entre 1998 y 2007) y la NBA (Houston Rockets [donde coincidió con Yao Ming], Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets entre 2007 y este año), los Shanxi Zhongyu se llevan al ala-pívot de Buenos Aires. Puede ser el retiro dorado de uno de los mejores jugadores argentinos de baloncesto de la historia.

Imposible olvidar su cénit en Vitoria y su presencia en la plata mundial de 2002, el oro olímpico de 2004 y el bronce de 2008 también en los Juegos con su selección. A sus 37 años, Scola viene de promediar 12 puntos, 6,7 rebotes y 1,6 asistencias por partido en la mejor liga del mundo. Ha ganado 13 medallas con Argentina, además de una ACB y tres Copas del Rey con el Baskonia.

Ioannis Bourousis

Ioannis Bourousis en un partido con el PAO este año.

No hace mucho, el pívot griego ganaba la Euroliga con el Real Madrid, llegaba a la Final Four con el Baskonia y era designado MVP de la ACB. Ahora, tras su paso por el Panathinaikos, formará parte de los Zhejiang Guangsha Lions. Promedió 9,2 puntos, cinco rebotes y 1,4 asistencias esta pasada temporada.

Con 33 años, ha ganado una ACB y dos Copas del Rey, dos ligas y tres copas griegas y también tres medallas con Grecia, con el oro europeo de 2005 como gran hito. Conviene recalcarlo: el año pasado fue designado mejor pívot de la Euroliga. Ahora tendrá 2,5 millones de sueldo, aunque se llegó a especular con que cobraría cinco.

Keith Langford

Keith Langford en un partido de esta temporada.

El hasta ahora escolta del Unics Kazan ruso, que sonó para reforzar al Valencia Basket y al Real Madrid, también hace las maletas rumbo a China. Otro que no es un cualquiera, porque hablamos del vigente máximo anotador de la Euroliga (también lo fue en 2014; logró la misma distinción en la Eurocup de 2016) gracias a sus 21,75 puntos por partido.

Aunque todavía no es oficial, se da por segura su marcha a los Shenzhen Leopards. Con 33 años, Langford ha sido campeón de la liga, la copa israelí y la Liga Adriática con el Maccabi, campeón de la Lega italiana con Milán, campeón de la liga rusa con el Khimki y campeón de la EuroChallenge con la Virtus Bolonia, entre otros logros.

Edwin Jackson

Jackson lanza ante el Baskonia. EFE

Su temporada en el Estudiantes, arrolladora, había hecho pensar que su próximo destino sería un equipo de Euroliga o de la NBA. Sin embargo, el escolta francés, de 27 años, ha acabado fichando por los Guangdong Southern Tigers. Y no a cualquier precio: se embolsará un millón y medio de dólares. Además, le entrenará Jonas Kazlauskas, seleccionador lituano.

Jackson, que también pasó por Asvel, Barça y Unicaja entre otros equipos, viene de ser el máximo anotador de la ACB (21,4 puntos de media) y su jugador más valorado. No se veía una producción ofensiva como la suya en España desde hace casi una década. Fue MVP de la liga francesa (también su mejor encestador) y ha ganado tres medallas con Francia, destacando el bronce mundial absoluto de 2014. “En cinco meses cobraré lo mismo que De Colo, es una oferta que no podía rechazar”, declaró. Jugará con Yi Jianlian, uno de los NBA chinos más reputados.

Aaron Jackson

Aaron Jackson en un partido con el CSKA.

Llevaba cinco años en el CSKA de Moscú, con el que ganó la Euroliga en 2016. Antes, fue subcampeón de la ACB con el Bilbao Basket en 2011. Hubo un interés serio del Barça en ficharle este verano, al quedar libre, pero finalmente el base se ha decantado por firmar dos años con los Beijing Ducks. Con 31 años, cobrará 2,2 millones y tendrá la papeleta de suplir a Marbury, santo y seña de su nuevo equipo hasta ahora. En el CSKA también ganó cinco ligas rusas, promediando 8,2 puntos, cuatro asistencias y 1,8 rebotes la última temporada (7,6-3,6-1,4 en la Euroliga).

Miroslav Raduljica

Miroslav Raduljica esta temporada. Olimpia Milán

El pívot serbio, de 29 años, regresa a China después de su experiencia con los Shandong Lions en 2014. Ahora, el subcampeón del mundo, olímpico y europeo con su selección (siete medallas en total con Serbia) militará en los Jiangsu Dragons. La pasada temporada la disputó en Italia, con 7,4 puntos y 3,1 asistencias de media en Milán.

El año pasado ganó la liga griega con el Panathinaikos y anteriormente ganó el doblete serbio (Liga y Copa) con el Partizan de Belgrado. También fue MVP de la liga de su país en 2010. Pasó por la NBA en dos etapas (Milwaukee Bucks y Minnesota Timberwolves) además de por Turquía (Efes) y Alemania (Alba Berlín).

Kyle Fogg

Kyle Fogg esta temporada. Unicaja

El hasta ahora base de Unicaja va a cobrar dos millones de dólares por jugar en los Guangzhou Lions. Con 27 años, ha sido campeón de la Eurocup con el conjunto malagueño este año, promediando 10,9 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido. También unos porcentajes de acierto en el tiro muy interesantes (52,6% de dos y 43,1% de tres). En el pasado, fue máximo anotador de la Bundesliga alemana y de la liga finlandesa, que ganó en su momento, al igual que la Liga de Desarrollo de la NBA.

Sonny Weems

Sonny Weems en un partido con el Maccabi.

Todavía no hay confirmación oficial, pero parece que firmará por los Zhejiang Chouzhou. No pasa por su mejor momento, porque fue cortado a mitad de curso por el Maccabi, adonde llegó el pasado verano, al no querer someterse a un control antidoping. Hasta entonces, Weems, escolta de 31 años, había promediado 11,6 puntos, 3,4 asistencias y 3,3 rebotes en la Euroliga.

El CSKA fue el equipo europeo en el que más continuidad tuvo (también pasó por el Zalgiris). En la NBA, jugó en los Denver Nuggets, los Toronto Raptors, los Phoenix Suns y los Philadelphia 76ers. En su palmarés destaca una presencia en el mejor quinteto de la Euroliga, además de tres ligas rusas.