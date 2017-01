Primer acuerdo en el divorcio de Angelina y Brad: no airear los trapos sucios

Las 'diferencias irreconciliables' que alegaba Angelina Jolie (41 años) en la demanda de divorcio no se referían, por lo visto, al cómo llevar a cabo el asunto de la separación. Y es que en eso, la que fuera la pareja más idílica de Hollywood se ha puesto de acuerdo. Por vía de un comunicado a The Associated Press el ex matrimonio ha declarado que "mantendrá la confidencialidad de su divorcio usando un juez privado por el bien de sus hijos", ya que con esta decisión limitarán el flujo de información a los medios y los menores no saldrán perjudicados.

Es la primera vez, desde que se hizo pública la separación, que los actores preparan en conjunto un mensaje sobre su situación para remitir a la prensa. Ninguna de las partes se ha pronunciado acerca del cómo avanza el litigio de la pareja, y únicamente existen las declaraciones de Brad Pitt (52) un día después de conocerse la demanda de divorcio. En ese momento el actor pidió respeto para la familia y sobre todo hizo hincapié en el tema por el que tanto él como Jolie han peleado en los últimos meses y en el que vuelven a insistir en el nuevo comunicado: preservar la intimidad de los menores ante la nueva situación.

Angelina consiguió la custodia total de los seis hijos tras la polémica del presunto episodio ocurrido en un avión en el que Pitt pudo propasarse con el mayor, Maddox (15). Finalmente se desechó tal acusación debido a que las investigaciones al respecto no mostraron ninguna prueba. Además, después de constantes noticias sobre el enfrentamiento de ambos padres, el ex de Jennifer Aniston (47) pudo pasar la Nochebuena con sus hijos, oportunidad que no creía posible puesto que no pudo estar con ellos ni en su cumpleaños ni en Acción de Gracias.

Precisamente el actor apareció este domingo de forma radiante en la gala de los Globos de Oro en Los Ángeles. Brad recibió una gran y calurosa ovación por parte de los presentes, muchos de ellos compañeros de profesión y amigos como Matt Damon (46), que arroparon al intérprete en su primer evento de tales dimensiones después de su divorcio.

Por su parte, Angelina, disfrutaba hace unos días de una jornada en la nieve con sus hijos en Colorado. Las fotografías mostraban a una actriz desmejorada físicamente y muy atenta de que sus pequeños lo pasaran los mejor posible. Esa imagen de la Sra. Smith contrasta drásticamente con el rostro que lucía Brad en la alfombra roja, pues, mientras Jolie ha perdido gran parte de su brillo y belleza, el actor parece que ha rejuvenecido diez años.