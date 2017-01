La gran historia de amor del protagonista de 'La La Land' y Eva Mendes

"¿Has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sentir que ya no existes? ¿Hasta el punto en el que ya no te importa lo que pase? ¿Hasta el punto en el que estar con él ya es suficiente, cuando te mira y tu corazón se detiene por un instante? Yo sí.". Estas palabras fueron pronunciadas hace unos años por Ryan Gosling (36 años) en su film El diario de Noah, uno de los clásicos para los cinéfilos románticos, donde los protagonistas lograron convencer al público que su historia de amor era única e irrepetible. Lo que no sabíamos en aquel momento es que a Ryan no le costó nada meterse en su papel porque la sensibilidad ya corría por sus venas.

Ahora lo sabemos. El intérprete, que acaba de recibir el premio al Mejor Actor en los Globo de Oro por La La Land, ha protagonizado una de las declaraciones más bonitas de todos los tiempos a Eva Mendes (42), su pareja y madre de sus dos hijas: "Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas… Mientras yo estaba rodando mi última película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", aseguró.

La pareja lleva cinco años de relación pero hasta ahora no se habían profesado muestras de amor en público. Desde que se conocieron en 2011 en el rodaje de Cruce de Caminos siempre han intentado llevar su noviazgo de la manera más discreta. Tan importante es para ellos mantener su privacidad que Eva Mendes ha respondido a la declaración de amor de Ryan Gosling con un escueto mensaje en el que da entender que su momento preferido de la gala de los Globo de Oro fue cuando el padre de sus hijas subió al escenario a recoger su estatuilla.

Otro detalle importante es el hecho de que en sus redes sociales no compartan imágenes de los dos juntos con el fin de preservar su intimidad dentro de lo que su fama se lo permite. Hay que tener en cuenta que son dos actores muy populares en Hollywood y una de las familias más estables de la meca del cine, tarea nada fácil en los últimos tiempos en los que la industria cinematográfica ha tenido que ser testigo de tantos y tantos divorcios.

Ambos han alcanzado la cima y en todos los sentidos. A sus éxitos profesionales se suman los personales. Son padres de dos niñas Esmeralda, de dos años, y Amada, de ocho meses. Sus niñas son la razón por la que Eva ha dejado aparcada, de momento, su carrera para centrarse en su faceta como madre. Su última película fue precisamente en 2014, año en el que nació su primogénita.

A pesar de que los medios les han casado en varias ocasiones, Eva y Ryan no han pasado por el altar todavía. Fuentes cercanas a la pareja han asegurado en varias ocasiones que ellos viven como un auténtico matrimonio ya, aunque no descartan formalizar su relación en un futuro. Eso sí, de hacerlo seguro que será una boda secreta con una ceremonia íntima a la que solo acudan sus familiares y amigos más íntimos. Mientras ese momento llega, la pareja sigue sumando escenas a su historia de amor. "Soy un hombre afortunado. Ella realmente me hace sentir mejor", declaró el actor.