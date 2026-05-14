Balloon Museum regresa a Madrid con ‘Euphoяia’: un viaje sensorial donde el aire se convierte en arte

La exposición interactiva que ha cautivado a más de 7 millones de personas en ciudades como Nueva York y París se instala en el Escenario Puerta del Ángel del 28 de marzo al 6 de septiembre.

Tras el rotundo éxito de Pop Air en 2023, el fenómeno global Balloon Museum aterriza de nuevo en la capital española con su propuesta más ambiciosa hasta la fecha: Euphoяia – Art is in the Air. Del 28 de marzo al 6 de septiembre, el Escenario Puerta del Ángel en la Casa de Campo se transformará en un ecosistema artístico de 14 instalaciones de gran formato que desafían los límites entre el espectador y la obra.

ADA - KARINA SMIGLA_BOBINSKI

El aire como protagonista

Bajo la premisa de que "el arte está en el aire", Euphoяia explora el material inflable no solo como un elemento lúdico que evoca la infancia, sino como un medio de expresión contemporáneo capaz de transmitir mensajes sobre la transformación social y la libertad.

Gran presencia de artistas internacionales

La exposición reúne a figuras de renombre mundial y colectivos de vanguardia que han redefinido el arte plástico y sensorial. Entre los creadores que firman las instalaciones se encuentran: Philippe Parreno y Martin Creed (ganador del Premio Turner), Rafael Lozano-Hemmer y A. A. Murakami, Karina Smigla-Bobinski, con su aclamada obra interactiva ADA o Hyperstudio entre otros.

Euphoria BALLOON MUSEUM HYPERSTUDIO

Una experiencia inmersiva y participativa

A diferencia de los museos tradicionales, en Balloon Museum la barrera del "no tocar" desaparece. Roberto Fantauzzi, CEO de Lux Entertainment, destaca que el objetivo es "redefinir la manera en que el público vive el arte contemporáneo, transformando el espacio en un lugar activo". La energía cultural de Madrid se convierte así en el escenario ideal para esta muestra que fomenta la socialización a través de la interacción directa con obras monumentales y ambientes sensoriales.