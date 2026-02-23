Greenpiss llega a Madrid: un espectáculo irreverente que podrá verse del 3 al 26 de abril

Fiel a su inconfundible estilo gestual, sin palabras y con un ritmo vertiginoso, Yllana construye en Greenpiss una sátira feroz sobre el ecologismo contemporáneo y las contradicciones de la sociedad actual. A través de una sucesión de sketches, la compañía pone el foco en cuestiones como el cambio climático, el consumismo desmedido, la hipocresía institucional o la mercantilización de la conciencia “verde”.

La puesta en escena respira el sello distintivo de Yllana: ritmo trepidante, precisión gestual y una potente construcción visual.

Cuatro intérpretes dan vida a una galería de personajes que transitan entre la ficción y lo reconocible: líderes políticos oportunistas, activistas extremos, animales al borde del colapso o ciudadanos atrapados en sus propias incoherencias. El resultado es un espectáculo de humor contundente que combina ironía y absurdo con una cuidada puesta en escena y una constante interacción con el público.

Una escena de Greenpiss

Más allá de la carcajada inmediata, Greenpiss destaca por su capacidad para convertir la risa en reflexión. El montaje no adopta un tono moralizante, sino que invita al espectador a reconocerse en el espejo deformante que propone el escenario. Esa mezcla de entretenimiento explosivo y crítica social afilada es uno de los rasgos que han consolidado a Yllana como referente del teatro gestual contemporáneo.

Su llegada al Gran Teatro Pavón supone una nueva oportunidad para que el público madrileño disfrute de una propuesta que combina comedia física, precisión escénica y una mirada mordaz sobre uno de los grandes debates de nuestro tiempo. Un espectáculo para reír sin filtros… y salir del teatro con algo más que una sonrisa.

Equipo artístico

Idea original, creación y dirección: Yllana

Intérpretes (en alternancia): Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías y Raúl Cano Cano

Diseño de escenografía: Carlos Brayda

Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia

Diseño de sonido: Luis López de Segovia (Oelstudios)

Diseño de iluminación: Fernando Rodríguez Berzosa

Escenografía y atrezo: Scnik Móvil, Gonzalo Gatica y Rafael Suárez Arata (Arte y Ficción)

Asesor de magia: Willy Monroe

Música original: Marc Álvarez

Directora de comunicación: Rosa Arroyo

Marketing: María Crespo

Contratación internacional: Daniela Scarabino

Productor ejecutivo: Marcos Ottone

Datos de interés:

Gran Teatro Pavón

Del 3 al 26 de abril de 2026

Martes: 20:00 h

Miércoles: 20:00 h

Jueves: 20:00 h

Viernes: 19:00 h y 21:30 h

Sábados: 19:00 h y 21:30 h

Domingos: 17:30 h y 20:00 h