EL ESPAÑOL como organización

EL ESPAÑOL (El León de El Español Publicaciones S.A.) es un periódico fundado en octubre de 2015 por Pedro J. Ramírez.

Misión, visión y valores del diario

La misión de EL ESPAÑOL es la de contribuir al desarrollo y el progreso de una sociedad más libre mediante la publicación de información veraz, rigurosa y relevante para sus ciudadanos.

Su visión, la de ser el diario en lengua castellana más universal y relevante.

Le guían los valores de la ecuanimidad, la independencia, la pluralidad informativa y lo define su carácter crítico, universal, innovador e inteligente.

30 principios editoriales

1.- España y las Españas

2.- Otra ley electoral

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

4.- Jueces independientes

5.- Democratizar los partidos

6.- Combatir la corrupción

7.- Adelgazar la Administración

8.- Bajar los impuestos

9.- La sostenibilidad de las pensiones

10.- Multas de tráfico proporcionadas

11.- Mejor enseñanza con más inglés

12.- Libertad en la lengua vehicular

13.- Racionalizar los horarios

14.- Reducir el paro juvenil

15.- Apoyar a los emprendedores

16.- Igualdad para las mujeres en todos los ámbitos

17.- La violencia de género y la violencia doméstica

18.- Atención a los mayores

19.- Igualdad sanitaria y colaboración público privada

20.- Derecho a muerte digna y eutanasia

21.- Más Europa y más América Latina

22.- Las víctimas del terrorismo

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

25.- Energías renovables y coche eléctrico

26.- Internet para todos, internet neutral

28.- Fomento de la competencia en todos los sectores clave

29.- Contra la mala educación

30.- La Ñ

Principios informativos y verificación de fuentes

Precisión

Toda información debe ser verificada antes de ser utilizada o publicada.

Atribución

Es deber del periodista reducir al mínimo la cantidad de informaciones no atribuidas que incluye en su texto.

Equilibrio

Todas las partes de un litigio deben ser consultadas y citadas.

Objetividad

No existe la imparcialidad absoluta, pero un artículo es objetivo cuando el periodista no introduce en él sus opiniones o sentimientos, y suministra tan sólo datos comprobables. El periodista actual debe buscar y aportar datos con sentido crítico, no actuar de mero taquígrafo.

Concisión

El artículo periodístico no es una novela que opta a premios literarios y por eso mismo ha de plegarse a normas de estilo. Lo importante es llegar pronto y de forma concisa a los hechos fundamentales.

Estructura empresarial

Pedro J. Ramírez, Presidente

Cruz Sánchez de Lara, Vicepresidenta

Mamen Vázquez, Directora General

Equipo directivo

David Murciano, Director de Audiencias

Daniel Muñoz, Director de Estrategia

Sergio Sanz, Director de Tecnología

Verónica Milo, Directora de Producto

Redacción

Mario Díaz, Director adjunto

María Peral, Adjunta al director

Vicente Ferrer, Subdirector de Opinión y Nacional

Arturo Criado, Subdirector de Invertia

Participación de los lectores

Los lectores pueden participar en EL ESPAÑOL a través de varias vías.

Comentando en el espacio dedicado a tal efecto en la parte inferior de las noticias, previo registro.

Los suscriptores pueden enviar sus artículos al Blog del suscriptor.

Interactuar con cualquiera de nuestros perfiles en redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TIkTok, etc.

Firmas y autoría

Los periodistas de EL ESPAÑOL firman sus artículos con su nombre o siglas al inicio de cada texto de su autoría. La firma genérica EL ESPAÑOL, o el nombre de la sección, también puede ser utilizado en caso de textos elaborados colaborativamente. También se publican noticias con el nombre de agencias de prensa de las que el periódico es cliente.

El Rugido del León es una firma que firma los editoriales de EL ESPAÑOL, que representan una posición y reflexión colectiva del equipo editorial.

Diversidad

EL ESPAÑOL está comprometido con la diversidad y no tolera ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral o editorial por motivos de raza, sexo, edad, religión, opinión, política, ascendencia nacional, origen social o discapacidad.

Consideraciones deontológicas

Si bien todo lo que se publica, salvo lo que incurra directamente en delitos como la calumnia y la injuria, debe ser defendido según los principios de la libertad de prensa, no todo lo que se publica es periodismo. El ejercicio de éste se distingue, no sólo por la libertad, sino por una moralidad civil y un sentido de la responsabilidad.

Autocontrol

El servicio a la sociedad mediante la búsqueda constante de la verdad, la consideración del delicado equilibrio entre perjuicios para algunos y beneficios para el conjunto de la opinión que entraña la publicación de cualquier noticia conflictiva, son efectivamente deberes del periodista.

Algunas prácticas polémicas

La vida privada de los personajes públicos esta protegida como la del resto de los ciudadanos a menos que se den algunas de las siguientes circunstancias:

1) Cuando el personaje público, más si es un político, contravenga con sus actuaciones sus propias manifestaciones públicas.

2) Cuando el propio personaje se convierta en noticia al exponerse en espacios públicos.

3) Cuando el propio personaje, por voluntad propia, haga dejación de su intimidad.

4) Cuando la vida privada de cargos con responsabilidad publica pueda afectar a los gestionados o accionistas que dependan de ellos.

Pautas principales respecto al tratamiento de información con menores

1) Es necesario ocultar el nombre de los menores implicados en sucesos, siendo indiferente que lo sean como víctimas testigos o acusados.

2) Se podrá facilitar sus iniciales siempre que éstas no identifiquen claramente a un menor por su notoriedad.

3) Se les tapará los ojos o se pixelara su cara para que no puedan ser identificados cuando la difusión de la noticia suponga algo negativo para el menor.

4) Cuando se trate de agresiones sexuales la protección debe extremarse al máximo.

5) En caso de discrepancia sobre la difusión de la imagen del menor hay que pedir la autorización de los padres o tutores.

Conflictos de intereses

Los periodistas, particularmente los especializados en economía y finanzas, deben dar a conocer cualquier interés (inversiones, relaciones empresariales) que puedan tener y que plantee un conflicto de intereses potencial con su labor profesional.

