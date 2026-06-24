El plan perfecto del verano: moda, ocio y experiencias al aire libre en McArthurGlen Málaga

Mucho más que un outlet: descubre el destino imprescindible de la Costa del Sol para combinar las mejores marcas premium, ocio, rebajas de verano y atardeceres inolvidables.

El verano en la Costa del Sol es una invitación constante a disfrutar del tiempo libre, del buen clima y de los mejores planes al aire libre. A tan solo diez minutos del centro de la ciudad de Málaga y del aeropuerto, y a unos 35 minutos de Marbella, se encuentra el lugar idóneo para combinar moda, desconexión y ocio: McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

Como único centro del Grupo McArthurGlen en España y referente en estilo en el sur del país, este destino se ha posicionado como una parada obligatoria para locales y turistas que buscan una experiencia completa más allá de las compras.

A continuación, te proponemos cuatro escenarios de consumo veraniego, además del gran atractivo que convierte a este lugar en el mejor plan del verano:

1. El look perfecto para vacaciones interminables

La esencia de una escapada estival reside en una moda ligera, versátil y sofisticada, ideal para los días largos bajo el sol. Firmas como Sandro, Maje, Coach o Bimba y Lola te ofrecen la inspiración más fresca y elegante para deslumbrar en cualquier destino.

2. Summer essentials: belleza y bienestar

El verano es la excusa perfecta para cuidarse y permitirse pequeños caprichos. Ya sea renovando tus gafas de sol o apostando por cosmética de calidad para tu piel, encontrarás productos imprescindibles para tu bienestar sin renunciar al estilo en tiendas como Ray-Ban, Hawkers o L’Occitane.

El gran patio central de McArhurGlen Málaga.

3. Planes con estilo: del beach club a la cena al atardecer

Las jornadas de verano pueden comenzar en la arena y culminar con una velada inolvidable frente al mar. Para disfrutar de cada momento del día con el outfit ideal, el centro cuenta con las propuestas versátiles de marcas premium como Michael Kors, Armani, Karl Lagerfeld, Simorra y Aristocrazy.

4. Activo y en movimiento

El buen tiempo también es sinónimo de deporte, paseos y escapadas en la naturaleza. Si buscas opciones funcionales que no descuiden el diseño, marcas como Adidas, Under Armour, New Balance, Blue Banana o Asics tienen todo lo que necesitas para tu espíritu más activo.

La experiencia McArthurGlen: el mejor plan del verano

El verdadero encanto de McArthurGlen Málaga es que la visita es un plan de verano en sí mismo. Imagina un paseo relajado al aire libre, envuelto en una cuidada arquitectura de inspiración andaluza, donde puedes hacer una pausa en sus cafés para disfrutar del buen clima.

Aquí podrás descubrir más de 100 marcas nacionales e internacionales con descuentos de hasta el 70%, que durante la temporada estival se complementan con las atractivas rebajas de verano.

Uno de los pasillos de este centro comercial en Málaga.

Pensando en la comodidad de los visitantes, el centro abre todos los días de verano de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 10:00 h a 22:00 h. Además, guarda una sorpresa muy especial: el último jueves de julio y de agosto, el centro prolongará su apertura hasta la medianoche. Es la ocasión perfecta para ir de compras cuando bajan las temperaturas, disfrutando de un ambiente único con animaciones que transformarán el recinto en un auténtico y mágico plan nocturno.

Todo esto se completa con servicios diseñados para una visita sin preocupaciones: parking gratuito, cargadores para vehículos eléctricos, consigna de equipajes, servicio Tax Free anticipado para turistas no residentes en la UE, y ventajas exclusivas gracias al McArthurGlen Loyalty Club.

Exterior de McArthurGlen Málaga.

Este verano, McArthurGlen Designer Outlet Málaga se consolida como el destino donde cada visita se convierte en una experiencia. Moda y ocio se unen en un entorno único para brindarte el mejor plan de la temporada

Descubre más y planifica tu visita en: mcarthurglen.com/es/centres/es/designer-outlet-malaga Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook