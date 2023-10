Estos son los trucos para eliminar manchas de vino tinto en la tapicería de los muebles y las alfombras

¿Cuál es el principal problema del vino? Ya sea tinto, rosado o blanco, esta bebida tiene un color que se filtra fácilmente entre las fibras de la tela. Por tanto, si no se limpia correctamente, y al momento, puede estropear aquello que se haya manchado para siempre o dejar una pequeña mancha que se irá desvaneciendo con el tiempo.

Si manchamos el sofá de nuestra casa con vino tinto tenemos varias opciones. La primera que siempre se nos viene a la cabeza es tapizarlo, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Aquí podréis encontrar pequeños trucos para acabar con las manchas de vino tinto.

¿Qué debemos de hacer?

En primer lugar, debemos intentar quitar la mancha en cuanto haya salpicado, pero hay veces que no salen. En esos casos, debemos seguir estos sencillos pasos para facilitar la eliminación de la mancha.

No esperar: Cuanto más esperemos peor. Las manchas penetran en las fibras muy rápidamente, y por ello se hace mucho más difícil limpiar la tela.

No aplicar calor: Un paso fundamental porque el calor no acelera el secado como nosotros pensamos, sino que produce reacciones químicas que hacen que la mancha perdure.

No frotar: Para que no se expanda más aún no debemos frotarla. Porque si decidimos hacerlo, lo único que vamos a conseguir es que el líquido alcance partes del tejido que no se habían manchado y que se introduzca a una mayor profundidad.

Truco para tapicerías y alfombras

Lo primero que debemos de hacer si hemos manchado una tapicería o alfombra es aplicar una sustancia que absorba el líquido. La sal, el bicarbonato o el polvo de talco, son algunos de los productos que nos pueden ayudar a que ese líquido se absorba más rápido.

También sirve usar el jabón de la lavadora (seco), la arena de los gatos e incluso la sal, que es una de las mejores opciones para absorber la humedad.

Cómo quitar las manchas de vino tinto de la ropa

En muchos casos, si hemos utilizado sal para que esa humedad se haya absorbido, no tendremos mayor problema para después lavar la prenda y que la mancha desaparezca.

Consejos si la mancha de vino está seca:

Mojar la mancha con bicarbonato y vinagre blanco. Utilizar un detergente que contenga oxígeno activo. Alternativas caseras que puedes añadir a tu propio detergente, la mezcla que se suele hacer es agua oxigenada más jabón. En tejidos blancos es bueno utilizar lejía.

Cómo quitar manchas de vino tinto en una tapicería

En el caso de las manchas en la tapicería de los muebles o en las alfombras son mucho más difíciles de quitar que en la ropa. Algunos de los consejos útiles son:

El truco de la sal es adecuado para este tipo de superficies. Cubre la mancha con una buena cantidad de sal, una vez que se haya secado y absorbido la humedad pasa el aspirador. La sal absorbe parte del vino, pero si la mancha sigue siendo visible pondremos un trapo mojado en agua muy caliente. La pieza de tela ayuda a que las manchas se limpien más fácilmente. En el caso de que la mancha se resista, lo que podemos hacer es mezclar detergente con vinagre blanco y además añadir dos tazas de agua tibia. Usar un disolvente de limpieza en seco.

