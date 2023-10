Un día sin gastos: el método sencillo para fomentar el ahorro y evitar el despilfarro

El mundo moderno nos ha dificultado en gran medida el hecho de no gastar. Las tarjetas de crédito han supuesto un antes y un después en esta acción. Al no tocar y ver el dinero en efectivo que nos estamos gastando o el que tenemos nos da una especie de carta blanca para hacer lo que queramos.

Una de las raíces de esta cultura del despilfarro está en las redes sociales. En los últimos años, especialmente TikTok, se ha viralizado una nueva forma de gestionar los gastos. Esta popular plataforma se ha inundado de videos de chicas en los que tratan de explicar a sus padres, parejas o al resto de usuarios las denominadas girls math o mates de chicas.

Se trata de una tendencia en el que las jóvenes exponen las formas que tienen de consumir para que parezca que no están gastando dinero. Un ejemplo serían las compras con dinero en efectivo, ya que consideran que no es un gasto real porque no supone ningún cambio en las cifras de su cuenta.

[¿Cuánto dinero se puede enviar por Bizum sin tener que declararlo ante la AEAT?]

Miles de usuarios se han unido a esta corriente como algo anecdótico, sin embargo, no es otra cosa sino una manera de excusar los gastos innecesarios e innumerables que tenemos en el día a día, tanto hombres como mujeres.

Por este motivo, queremos proponerte un nuevo truco fácil para que ahorrar no se convierta en una tarea tan complicada y de esta forma evitemos al menos un día las compras 'inútiles'.

Un día sin gastos

Es una manera sencilla que te ayudará a ahorrar dinero sin apenas darte cuenta. Se trata de marcar un día de la semana, el que tú quieras, como el día sin gastos. Durante ese día no podrás gastar en nada, a no ser que sea completamente imprescindible o por algún motivo de urgencia.

Aquí te dejamos los pasos a seguir para implementar este práctico método y conseguir los mejores resultados:

Elige un día. Selecciona un día de la semana que sea conveniente para ti, preferiblemente uno en el que normalmente vayas de tiendas o gastes dinero de manera no planificada. Escoger alguno de los días del fin de semana puede ser una buena opción. Planificación. Recuerda que esa fecha que marques no podrás realizar ningún gasto, así que asegúrate de abastecerte de alimentos y de todos aquellos artículos esenciales que puedas necesitar. De esta forma, evitarás en la mayor medida posible el gasto ese día. Haz una lista de actividades sin costo. Prepara actividades gratuitas para que puedas hacer tanto si estás solo, como si estás con familiares o amigos. Te proponemos hacer ejercicio al aire libre, leer un libro que ya tengas en casa, ver una película o serie, pasear por un parque o hacer manualidades. Controla tus impulsos. Debes tratar de resistir a la tentación y evitar, en todo momento, las compras innecesarias o por impulso. Si vas a pedir comida a domicilio, mira antes en la nevera y piensa en la cantidad de platos ricos y saludables que podrías hacer con los ingredientes que tienes. Busca una alternativa. Registra tus ahorros. Ve apuntando, ya sea en el móvil o en un cuaderno, el dinero que ahorras cada día sin gastos. Te retarás a ti mismo a conseguir ahorrar cada día más y esto te ayudará a motivarte a continuar con este hábito. Podrás ir viendo cuánto dinero llevas acumulado.

Este truco, además de sencillo, es efectivo y te ayudará a reducir el gasto discrecional, fomentando el ahorro. Te hará ser más consciente de tus hábitos de gasto e impulsará la realización de alternativas económicas. Podrás disfrutar más de tu tiempo libre y conocerte más a ti mismo.

Sigue los temas que te interesan